Trener iz 'Života na vagi' otkrio novosti iz obiteljskog života: Ispod ovih grana rasti će druga djeca

Edin Mehmedović, trener u showu "Život na vagi" otkrio je kako se s obitelji seli i da mu je to četvrta selidba.

- Ko nije drvo razumio prvo pa tek onda sadio. Taj nije ništa uradio I shvatit će, kad-tad, da ne zna što je hlad… Ispod ovih grana rasti će neka druga djeca, nadam se da će im biti lijepo kao i nama. Sve više počinjem razumjeti Balaševića i njegove stihove. Četvrti put selim, tko ima više reski? - napisao je Edo uz fotografiju koju je objavio na Instagramu i uz koju je citirao stihove pjesme Đorđa Balaševića.

U komentarima su mu se javili prijatelji i pratitelji i napisali kako je selidba dobra tjelovježba, na što je Edo uzvratio: - Nikad teži trening nisam odradio. Dodao je i kako su selidbe s djecom najveća avantura. Edo (41) i njegova supruga Petra (38) imaju tri djevojčice Lindu (9), Lorenu (7) i Arianu koja se rodila u prosincu 2021. godine. Trener Edo često na Instagramu dijeli obiteljske fotografije, a u jednom intervju za RTL ispričao je i kako u njegovoj obitelji izgleda jedan tipičan dan i što se nalazi na njihovom jelovniku.

- Ujutro obavezno curama napravim voćni smoothie, to nikad ne preskačemo. Najstarija kćer I ja smo voćojedi pa tamanimo sve sezonsko voće. Uglavnom ranije ručam, već oko 12 sati pojedem neku juhu ili varivo (najdraži mi je grah). Kad se cure vrate iz škole ili vrtića zajedno ručamo kod kuće. Pogotovo kad je krenula pandemija koronavirusa kuhamo kod kuće. Plac mi je na par minuta od kuće i tamo sam skoro svaki dan pa uvijek gledam uzeti sezonsko i svježe voće i povrće. Riba i plodovi mora su minimalno jednom tjedno na stolu. Jedan dan u tjednu nam je bezmesni kad smo samo na voću i povrću. Od mesa konzumiramo uglavnom junetinu, teletinu, puretinu i pancetu ili pršut kojeg najstarija kćer obožava - ispričao je za RTL. Zagrebački kineziolog i njegova kolegica Maja Ćustić 2021. godine osvojili su Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice godine.

- Da vam budem iskren, prije same ceremonije nisam si želio dopustiti uopće razmišljati o tome što ako osvojimo tu nagradu. Pitali su me čak jesam li pripremio pobjednički govor, što mi je stvaralo dodatnu nelagodu i tremu. I onda se odjednom nađeš na pozornici HNK, sa svim tim svjetlima i kamerama uperenim u sebe. I tad postaneš svjestan veličine tog trenutka. Prepustiš se i lebdiš. Misli ti lete k majci i ocu, kćerima i supruzi u gledalištu. Osjećam njihov ponos i sreću. A negdje u podsvijesti izvrtiš film unatrag jedno 15-ak godina i svih iskustava koje su me dovele ovamo. - prisjetio se Edo što mu je prolazilo kroz glavu dok je primao nagradu.

