Dominik i Ana iz 'Života na vagi' pokazali da još uživaju u romansi

Zahvaljujući showu "Život na vagi" upoznali su se Dominik Kračun i njegova djevojka Ana Žderić, a otkako se nakon finala zadnje sezone saznalo za njihovu vezu Dominik i Ana ne skrivaju koliko su zaljubljeni. Potvrđuje to i njihova nova zajednička fotografija objavljena na Instagramu uz koju je Dominik napisao: Volim što postojimo. Kada je otkrio da su on i Ana par Dominik je napisao jednu romantičnu objavu u kojoj je opisao čime ga je to Ana privukla.

- Da vas upoznam sa svojom misterioznom djevojkom koja je postala jedna od najvećih motivacija u životu. Upoznavši nju mi se vratila vjera u ljude, ali i u ljubav koju sam davno izgubio. Moja draga Ana mi je bila najvažnija u ovom procesu, ona je jedina znala kroz što prolazim i kolika motivacija mi je potrebna da izdržim do kraja. Veoma sam joj zahvalan na svemu i postoji 101 razlog zašto sam ja tu curu zavolio najviše na svijetu. Da je više cura poput nje svijet bi bio puno ljepši - napisao je Dominik tada.

Dominik je u "Život na vagi" ušao sa 162,6 kilograma, a nakon tri mjeseca u izolaciji i dva mjeseca boravka kod kuće, izgubio je čak 67,8 kilograma, odnosno 41,7 posto tjelesne mase. Ana Žderić bila je jedna od najmlađih natjecateljica u "Životu na vagi". U RTL-ovom showu izgubila je više od 36 kilograma. U show je ušla sa 139,9 kilograma, a izašla je sa 103,3 kilograma.

Foto: instagram