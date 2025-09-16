Domagoj prozvao Anu zbog spletkarenja: 'Čemu to? Samo unosiš nemir u tim!'

U jučerašnjoj emisiji showa 'Život na vagi' odvilo se vaganje, a ispala je Tamara iz plavog tima. No, mnogi su kao osobu koja je trebala ispasti vidjeli Anu iz crvenog. Ana je i sama priznala da je posljednjih dana imala problema te da joj smetaju tračevi, a onda je svom timu i objasnila kakvu je priču plasirala te kako joj je to neto savjetovao.

Ana je razgovarala prvo s Domagojem iz crvenog tima i Ivicom iz plavog. Domagoj joj je rekao da mu nije jasna njezina priča s vodom.

- Ja vodu nisam pila. Imala sam već par dana problem, vi to niste mogli primijetiti jer sam rješavala problem u sobi. Par ljudi sam različite priče ispričala da vidim odakle je krenula priča koju sam već neku večer pitala. Svi su dobili različitu verziju priče. Troje ljudi je dobilo verziju s jednom bocom vode, s dvije boce, ostali su sa sirom. Sad znam što i kako i odakle krenuti - pričala je Ana dok ju je Domagoj gledao u čudu.

- To su spletkarenja i tračevi koji definitno nikom ne trebaju - komentirao je kasnije, a Anu je pitao čemu to sve.

- S tim možeš unijeti samo nemir u tim, što se i dogodilo - dodao je, a Ana objasnila da se pokrenula jedna priča a ona nije znala od koga i da joj je to stvaralo problem.

- Nisam tip od tračeva, ali definitivno me iznenadilo kad je ona rekla da je plasirala tu lažnu priču da bi otkrila tko što priča. Ne znam... Meni tu iskreno ne pije vodu- kasnije je komentirao Domagoj. Tijekom razgovora Ivica je dodao da je čuo i ranije priče o pijenju vode pred vaganje, ali da nije mislio da bit o netko stvarno napravio.

- Što se tiče ogovaranja, ima ga i previše. Bezobrazno. U oči te gleda, smije ti se. Okreneš leđa, zabije ti nož. Toga ima i previše - zaključio je te savjetovao Ani da pusti tračeve. Domagoj ju je pitao i na koga sumnja, a ona je rekla da je saznala o kome se radi.

- Bila sam spremna pobjeći kući, jer nisam znala odgonetnuti kako je krenulo to - istaknula je te dodala da će sve ispričati i pred timom i ispričati se svima.

- Svjesno sam napravila nered. Kriva malo jesam, a što se tiče ostalog, osjećam se dobro. Riješila sam jedan veliki teret koji me već nekoliko dana stvarno guši- zaključila je.

Podsjetimo, Tamara je napustila show kao jedina osoba koja je bila ispod crvene linije u plavom timu s izgubljenih 1 posto tjelesne mase. Nitko nije mogao sakriti tugu, a ona suze. „Teško mi je što ću napustiti ove drage ljude. Možda nije ni realno što ja idem jer sam stvarno dala tristo posto više od nekoga tko je vječito sjedio, nisam samo to ja primijetila“, kazala je, a i dio kandidata složio se kako je Ana možda više zaslužila ispasti. „Nezasluženo je otišla, davala je milijun posto od sebe“, tužna je bila Nena.