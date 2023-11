Dino Jelusić o uspjehu Aleksandre Prijović: 'Ubili su me komentari jer sam rekao da mi zvuči k'o kafana'

Malo tko ima da posljednjih dana nije čuo ime srpske pjevačice, a odnedavno i regionalne zvijezde Aleksandre Prijović (28) koja je trenutno na svojoj prvoj regionalnoj turneji "Od istoka do zapada". U sklopu turneje Prijović dolazi u Hrvatsku i to u Arenu Zagreb, koju će napuniti čak pet dana! Prvi koncert održati će 1. prosinca, a pjevat će zatim i 2.,3.,4. i 6. prosinca.

U proteklim tjednima brojni su naši glazbenici komentirali njezin veliki uspjeh, a sada je to učinio i rocker Dino Jelusić (31).

- Svi me to pitaju. Ubili su me komentari jer sam rekao da mi zvuči k'o kafana. I sad ću još jednom ponoviti, svaka čast na pet arena jer je to neviđeno. To nitko nikad nije uspio u Hrvatskoj i stat ću na tome - ispričao je za 24 sata.

Komentirao je i Jelusić mogućnost ponovne prijave na izbor za pjesmu Eurovizije. - Bih li se opet prijavio na Eurosong? Da i ne. Ne, zato jer imam publiku koja ne oprašta odlazak na Eurosong. A da, zato što s ovim žanrom, ako se desi neki uspjeh, mogao bi se eksploatirati na više publike. Generalno, ne bih - kazao je.

Podsjetimo, Jelusić od ove sezone sjedi u žiriju glazbenog showa "The Voice Hrvatska".

- Ovo će za njih biti puno više od showa. Imao sam neprospavanih noći zbog nekih odluka. Pogađa me to. Želim svima biti prijatelj. Iako natjecanje nije nešto što podržavam u glazbi, ovo treba gledati kao novu platformu za rast i promociju - komentirao je Jelusić nakon objave mentora.

Nakon dva predizborna kruga i malo više od tisuću prijava izabrana su 85 natjecatelja koji će ulazak u „The Voice“ izboriti samo svojim glasom i svojom osobnošću. Nasuprot njima bit će četiri crvena stolca, a u njima četiri mentora i velika glazbena znalca: Vanna, diva glazbene scene te vokalna perfekcionistica i Davor Gobac, kralj nonšalantnosti i neodoljivog stila koji je i nakon 40 godina ljubimac nacije te dva nova mentora: glazbenik iznimne karizmatične osobnosti i neukrotive autorske kreativnosti Damir Urban te vokalni virtuoz moćnoga glasa Dino Jelusić za kojeg vrijedi krilatica „svjetski a naš“.

Četiri velike zvijezde glazbene scene s nestrpljenjem čekaju kakvi će ih glasovi potaknuti na okret. S razlogom jer je od posljednjeg izdanja „The Voicea“ prošlo više od tri godine, tj. dovoljno vremena da se okupe neki novi talenti. Ono što naši mentori čuju i osjete u izvedbama natjecatelja presudit će komu će dati svoj glas te koga će voditi i savjetovati bez želje da ih mijenjaju.

Dugo očekivana, četvrta sezona showa „The Voice Hrvatska“ počela je nastupom mentora koji su izveli dijelove svojih pjesama pred raspoloženom publikom u prepunom studiju „Anton Marti“ na zagrebačkom Prisavlju.

