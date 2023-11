Petri iz 'Braka na prvu' pratitelj predložio da se prijavi u show 'Ljubav je na selu', evo što je odgovorila

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Petra Meštrić izrazito je aktivna na svojim društvenim mrežama. Petra tamo sa svojim pratiteljima dijeli svoje profesionalne uspjehe, ali i događanja koja posjećuje te s kim se druži, gdje putuje i kako provodi vrijeme. Ovoga puta, lijepa liječnica odgovarala je na anonimna pitanja svojih pratitelja, a u jednom od njih pronašlo se i pitanje o showu 'Ljubav je na selu'.

- Ja se prijavljujem u 'Ljubav je na selu', a ti se prijavi kod mene na farmu - predložio joj je jedan pratitelj.

- Ne smatram da bi sudjelovanje u 'Ljubavi na selu' bilo autentično i iskreno od mene budući da se ne vidim kako živim izvan Zagreba - odgovorila je Petra. Osim toga, pratitelji su je pitali i je li istina da su je u 'Braku na prvu' spajali s Tihomirom.

VEZANI ČLANCI

- Ja to nisam čula. Tihomir i ja smo dobri prijatelji - rekla je te osvrnula i na to bi li se ponovno prijavila u ovaj show

- Da nisam, apsolutno da! Mislim da mi je to bila jedna od najboljih odluka u životu - odgovorila je.

Foto: Instagram screenshot

Inače, Petra se nedavno u jednoj svojoj objavi obratila i svima koji joj predbacuju korekcije koje je napravila na sebi te način na koji uređuje svoje fotografije. Naime, Petra je podijelila fotografiju iz tinejdžerskih dana te pored uputila poruku svojim hejterima.

- Našla sam sliku kako sam izgledala sa 16-17 godina, prije korekcija i prije photoshopa - otkrila je pa dodala:

- Za sve one koji mi stalno postavljaju to pitanje. Iskreno, ne mislim da mi je trebalo ni jedno ni drugo, ali koristim jer je to moj izbor. Ps. Tad mi nije trebao photoshop - zaključila je.

Podsjetimo, Petra je u 'Braku na prvu' sudjelovala s Darijem Crnkovićem, a nakon snimanja oni su ostali u prijateljskim odnosima. S nekim kandidatkinja je također u dobrim odnosima te se posebno često druži s Hedvigom Tandarom.

VIDEO Preminuo poznati srpski glumac Žarko Laušević