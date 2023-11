Momčilo Otašević komentirao različite medijske napise o sebi: 'Samo odmahnem rukom!'

Glumca Momčila Otaševića (33) trenutno možemo gledati u ulozi Janka u seriji 'Kumovi', a ima laskavu titulu miljenika publike. Naime, Momčilo se publici predstavio 2013. godine ulogom liječnika Filipa u seriji 'Zora dubrovačka' te osvojio sve simpatije. Osim toga, nakon te uloge brzo su ga počeli oslovljavati i titulom miljenika žena.

- Ja ti nemam neki odnos prema tome, to je tako. Jedino što ti ubode oko je neki ružan naslov, jedino to primijetiš, ovo fino ili blesavo, to nekako prođe ispod radara, samo te bocne kad netko baš zabiberi - komentirao je Momčilo za InMagazin te se osvrnuo na različite medijske natpise

- Vjeruj mi ne obraćam pažnju više. Ako me netko moj pita samo odmahnem rukom - dodao je. Puno draža tema, od one natpisa, glumcu su njegova djeca s kojima često dijeli i fotografije na društvenim mrežama. Momčilo je otac sina Jakše (2.5) i kćeri Maše (5) koje je dobio u braku s Jelenom Perčin.

VEZANI ČLANCI

- Vole i more i planine. Sad im je glavna zanimacija adrenalinski park i penjanje po drveću. Jako su od akcije. Vole i glumu. Preslatko i je gledati kad se igraju pa govore što će tko od njih biti. Naravno, ja to gledam kao glumac i nadam se da bi i oni mogli krenuti mojim stopama. Tu sebi imaju sva djeca, svi smo bili takvi dok nismo naučili na sram i nelagodu - kazao je Momčilo ranije za Večernji list i otkrio da njegova djeca rijetko gledaju televiziju.

- Ponekad se zna dogoditi da pogledaju "Kumove" i kad čuju da me netko zove Janko kažu: nije on Janko, on je tata. Dogodi se i da zapamte neku scenu, pa kad ih nekad dovedem na Velesajam, dovedem ih da vide atraktivne scene, poput požara i slično. Onda priđu nekom od glumaca pa kažu: "ti si udario mog tatu". Premali su za to, no nadam se da će od iduće godine moći me i gledati uživo. Mislim da će to pogotovo biti zanimljivo Maši - rekao je Otašević.

Podsjetimo, Momčilo i devet godina starija Jelena vjenčali su se u tajnosti u Crnoj Gori 2018. godine, a njihova ljubav počela je na snimanju serije 'Zora dubrovačka' 2013. godine. Glumački par razveo se ove godine nakon pet godina braka.

VIDEO Preminuo poznati srpski glumac Žarko Laušević