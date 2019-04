Dino je emotivno kontroliran, a uskoro će biti vokal poznatog sastava

Dina Jelusića pamtimo kao lijepog dječaka koji je pobijedio na prvoj Euroviziji za djecu u Kopenhagenu s pjesmom “Ti si moja prva ljubav”.

Negdje u razvijenijim zemljama zapada Dino bi tada postao najveća zvijezda i njegov život postao bi poput brojača novca. Ali to ne bi bio Dino po svojoj prirodi. On je još u djetinjstvu pokazivao ozbiljnost, zrelost za svoju životnu dob, odmjerenost u kontaktima, ali i svoj mističan osmijeh koji mu je još uvijek na licu. Sa svojim tekstovima on kaže upravo ono što i kako svi mi osjećamo i mislimo. Njegov glas i interpretacija otkrivaju one intenzivne, duboke ali zatomljene emocije, koje tada poput vulkana u erupciji izbiju vani, dovoljno vrele da nas “rastope”. Savršeno mu pristaju ljubavne rock-balade. Dino je emotivno kontroliran, mamin sin i mamine reakcije najviše mu znače na podsvjesnoj razini.

Njegovim djevojkama nije lako jer se svaka mora sviđati mami, a to je teško. Zato će se Dino s mamom “boriti” za pravilan tretman voljene osobe. Tata ima vrlo “normalan” očinski utjecaj, s pravednom procjenom, s potrebnom distancom s kojom dopušta sinu da pokaže svoju samostalnost i zrelost. Dok mamu osjeća, s ocem se razumije. Dino djeluje tajanstveno, ali žene će osjetiti da je on romantičan u svojem racionalnom izražavanju. On je idealist, ponosan, gord, što se vidi iz njegova držanja pred kamerama. Njegov Merkur omogućuje mu da izvrsno barata riječima, u pisanom obliku, u tekstovima i u stihovima. Razumljiv je, definiranih izraza, racionalno romantičan. Astrološki gledano kompletan je umjetnik: pisanje, skladanje, vrhunska interpretacija, pojavnost. Nekako podsjeća na Chrisa Christophersona.

Morao bi poraditi na inicijativi, akciji. Pobjeda u TV-showu “Zvijezde pjevaju” prilika je za Dinin novi početak, njegov “comeback”. Očekuju ga intrigantni medijski napisi o njegovu ljubavnom životu. Što zreliji, to slavniji na međunarodnoj sceni, za dvije godine bit će vokal poznatog sastava. Zasluženo.

Više o astroanalizama potražite na web stranici astrologinje Anđelke Subašić.