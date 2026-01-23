Dilema gledatelja “Potjere” pokrenula lavinu komentara: 'Svi se boje sramoćenja'

Naši Portali
Želim se jako prijaviti na Potjeru, smatram da imam nešto znanja, ali ne znam jesam li dovoljno pametan za Potjeru. Trebam li se javiti?", upitao je, izražavajući strah koji je vjerojatno poznat tisućama gledatelja ispred malih ekrana, strah od javnog sramoćenja.

Želja za sudjelovanjem u popularnom kvizu "Potjera" mnogima je tiha patnja, no rijetki se usude javno progovoriti o dilemi koja ih muči. Korisnik Reddita pod imenom "Ok_Start_2653" odlučio je prekinuti šutnju i na subredditu /r/AskCroatia potražiti savjet. "Želim se jako prijaviti na Potjeru, smatram da imam nešto znanja, ali ne znam jesam li dovoljno pametan za Potjeru. Trebam li se javiti?", upitao je, izražavajući strah koji je vjerojatno poznat tisućama gledatelja ispred malih ekrana, strah od javnog sramoćenja.

Njegova iskrenost izazvala je pravu buru reakcija, a zajednica je gotovo jednoglasno stala na njegovu stranu, nudeći pregršt argumenata zašto bi trebao zanemariti strah i okušati sreću. Najpopularniji komentar, koji je prikupio stotine glasova podrške, sažeo je ključnu poruku: neuspjesi se brzo zaboravljaju. "Jel se sjećaš kad je onaj prije šesnaest epizoda imao nula točnih odgovora i onda još ispao s ploče? Ne. Nitko se ne sjeća. Idi i uživaj! I uzmi višu, ionako je igra u pitanju", poručio mu je jedan korisnik. Ipak, internet ništa ne zaboravlja, pa su se odmah javili i drugi koji su se itekako sjećali spomenutog natjecatelja, pa čak i boje njegove majice i točnog trenutka ispadanja, što je pokrenulo duhovitu raspravu o tome koliko se gafovi zaista pamte.

Želim se prijaviti na Potjeru ali me je strah da se ne osramotim i ne znam jesam li dovoljno pametan, trebam li se javiti?
byu/Ok_Start_2653 inaskcroatia

Rasprava je ubrzo postala riznica anegdota o najupečatljivijim trenucima iz trinaest sezona emitiranja kviza. Korisnici su se prisjetili natjecatelja koji je prihvatio nižu ponudu od nula eura i svejedno izgubio. Spomenut je i mladić koji je sam ostao u završnoj potjeri, hrabro prihvatio visoku ponudu i osvojio tadašnjih sto tisuća kuna. 

Drugi korisnici Reddita javili su se s korisnim i motivirajućim savjetima. “Mislim da je bitnije ostati fokusiran i ne blokirati nego ikakvo znanje. Mislim, hoćeš li proći protiv lovca i vratiti se, to je pitanje. Ali generalno. ako ostaneš miran. skoro uvijek ima par bezveznih pitanja bar da uzmeš 1.500 eura”. Ima i onih koji su već sudjelovali, a planiraju opet. “Bio sam šest puta i opet bih išao da mogu. Baš te briga što drugi misle. Samo viša, ništa srednja, možeš opet doći”, savjetuje jedna korisnica Reddita, dok drugi poručuje da je bio već pet puta i sada planira šestu prijavu.

“Prijavi se! Ako i ne prođeš, a nećemo tako razmišljati jer takvo razmišljanje ne vodi nikud u životu, bit ćeš bogatiji za jedno životno iskustvo. U suprotnom, cijelo će te vrijeme izjedati”; “Prijavi se! Kakvo sramoćenje? Sram može biti jedino kod onih koji te osuđuju ili kod ljudi koji nisu imali hrabrosti probati. Uvijek se možeš izvući na to da te pojela trema. Odi, to je super iskustvo kako god, a možda i nešto zaradiš”, jedan je od komentara. 

“Potjera nije igra znanja, već sreće, to i sam Joško kaže svima kad dođu na snimanje. Nikoga nije briga, snima se oko 5–6 emisija tjedno. Što god da se dogodi, nitko se više ne sjeća u roku dva dana. Naravno, prijavi se! Nije lako pobijediti, treba se više stvari poklopiti i imati malo sreće, ali šansa nikad nije nula. A izgubiti nemaš ništa osim malo vremena. Ne znam što znači biti ‘pametan’ za kviz. Ima profesionalnih kvizaša koji dolaze po 5–6 puta, a ima i nasumičnih ljudi koji su odmah pokupili novce. Brzina i staloženost daleko su važniji od znanja”, smatra jedan natjecatelj. 

Ključne riječi
showbiz Joško Lokas kviz potjera

