tina turner

Dašak rock ikone koja je obilježila glazbenu i modnu eru dolazi u Lisinski

Foto: profimedia
VL
Autor
Karla Firšt
25.08.2025.
u 06:30

Tinin modni izričaj i dašak vremena u kojem je osvojila svijet možete doživjeti iz prve ruke 23. rujna u Koncertnoj dvorani Lisinski. Simply The Best – Rock Symphony projekt je koji prvi put dolazi u Hrvatsku, a specifičan je po tome što uz glazbenu vrijednost ostavštine kraljice rocka veliku važnost pridaje upravo scenskom doživljaju koristeći vjerne replike Tininih kostima.

U svijetu showbiza postoje imena koja se ističu svojim glazbenim hitovima, filmskim ulogama, modnim izričajem ili nastupima, a postoje i oni koji su "cijeli paket". Jedna od njih bez imalo dvojbe je rock ikona Tina Turner, poznata ne samo po svom moćnom vokalu, energičnim nastupima i osebujnim kostimima prepunim šljokica, resica, odvažnih boja i silueta, koji su i danas inspiracija brojnim umjetnicima, već i po dizajnerima kojima je pjevačica bila muza, poput Boba Mackieja, Azzedinea Alaïe i Giorgia Armanija.

Ostavila je snažan trag i u modi, oblikujući stil koji i danas inspirira dizajnere i izvođače. Njena prepoznatljiva kombinacija sirove energije i glamura pretočila se u modu kao mini haljine sa šljokicama, kožne suknje, visoke potpetice i metalik tonovi – sve što je naglašavalo snagu i slobodu žene na sceni. Njena kosa – voluminozna i divlja – postala je simbol moći i samopouzdanja, dok su njeni scenski kostimi balansirali između rokerskog bunta i sofisticiranog seksepila. Tina Turner utjecala je na razvoj "power dressing" estetike osamdesetih, ali i na ideju da žena može biti istovremeno snažna, senzualna i beskompromisno svoja.

Tina Turner je prije smrti objavila znakovitu poruku: 'Dovela sam se u veliku opasnost‘
1/14

Prije nego što bi Tina Turner otpjevala ijednu notu, publika bi već znala da je na sceni jer pojavljivanje u svjetlucavoj haljini do bedara, obasjanoj reflektorima, bilo je jednako snažno kao i njezin glas. "The Tina Dress", kako su obožavatelji prozvali njezine kreacije, postao je sinonim glamura, a tijekom više od pet desetljeća te su haljine postajale sve kraće.

Tijekom rane karijere Tina je birala klasičnije i nešto suzdržanije komade, no nakon razvoda od Ikea Turnera 1976. godine njezin je stil postao poput deklaracije slobode. Kako je sama glazbenica spomenula nekoliko puta tijekom karijere – svakom haljinom mogla je ispričati priču svog života. I zaista, svaka njezina mini haljina, svaki korzet i svaki komad šljokica govorili su više od riječi.

Kada je udružila snage s legendarnim Bobom Mackiejem, scenografija se pretvorila u pravi modni spektakl – od plašta s perjem do kostima sa srebrnim krilima. Bilo je to pravo slavlje mode i najava onoga što će poslije učiniti Prince, Madonna ili Beyoncé, koja se i danas otvoreno referira na stil Tine Turner u svojim scenskim kreacijama. Glazbenica je modom uvijek slavila slobodu pokreta i ženstvenosti, a prepoznatljivi komadi – kratke haljine posute šljokicama, mrežaste čarape, kožni korzeti i double denim kombinacije – bili su baza za prepoznatljivu estetiku koja je savršeno spajala glam rock i seksepil te slala snažnu poruku da moda može biti oružje samopouzdanja.

Kada je Tina Turner 1988. zakoračila modnom pistom u Parizu u kreaciji Azzedinea Alaïe – u crnoj, fluidnoj, a ipak dramatično strukiranoj haljini – potvrdila je ono što je cijeli svijet već znao: njezin šarm bio je neodoljiv, a njezina pojava nezaboravna. Upravo su joj te osobine omogućile da oblikuje vlastitu karijeru, razvije svoj golemi talent i postane ikona koju su obožavali milijuni. Putovala je kroz život s gracioznošću i snagom, a danas je pamtimo s istim divljenjem. Kao Kraljicu Rocka i djevojku iz Tennesseeja koja je imala hrabrosti slijediti svoj san. Kao modna ikona, Tina je uvijek išla korak ispred svog vremena. Šljokice u svim bojama bile su njezin zaštitni znak, no jednako upečatljiva bila je i u bijeloj majici i trapericama. Traper jakna koju je znala kombinirati s minijaturnim svjetlucavim haljinama ili glamuroznim sandalama postala je preteča estetike koju današnje pop zvijezde nazivaju "off-duty glam". Tina je prva pokazala da casual i couture mogu plesati u istom ritmu – pravilo koje brojne zvijezde slijede i danas.

Tinin modni izričaj i dašak vremena u kojem je osvojila svijet možete doživjeti iz prve ruke 23. rujna u Koncertnoj dvorani Lisinski. Simply The Best – Rock Symphony projekt je koji prvi put dolazi u Hrvatsku, a specifičan je po tome što uz glazbenu vrijednost ostavštine kraljice rocka veliku važnost pridaje upravo scenskom doživljaju koristeći vjerne replike Tininih kostima. Nastupit će talentirana vokalistica Juliana Vincan, čiji glas i energija vjerno dočaravaju prepoznatljivi stil Tine Turner, a uz prateće vokale, rock band i simfonijski orkestar na pozornici će biti i Dino Jelusić. Autentični kostimi, pažljivo osmišljena produkcija i bogat glazbeni aranžman pružit će publici poseban doživljaj – spoj rocka i klasike koji slavi više od pet desetljeća glazbene ostavštine. Ne propustite osigurati svoje mjesto putem sustava Lisinski.hr i na blagajni dvorane.

Ella Dvornik progovorila o traumama koje ima od bivšeg: Jedan od najtežih oblika povređivanja
