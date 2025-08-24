Član benda Madre Badessa solo karijeru započinje obradom pjesme "Štorija" iz 1982. godine

U solo vode upustio se i Ivo Gojak. Radi se o glazbeniku koji već četiri godine surađuje s Tončijem Huljićem te svira u njegovom bendu Madre Badessa, a osim toga surađivao je i s Antom Gelom te često snimao harmoniku za razne izvođače. Nakon svega toga odlučio se posvetiti svojoj karijeri te ističe da je odluka došla prirodno.

- Jednostavno sam osjetio da je došlo vrijeme da se predstavim publici i kroz vlastitu priču i emociju - kaže Ivo koji je nedavno snimio obradu pjesme "Štorija" te tako ušao u solo vode.

- Dugo sam razmišljao kojom pjesmom se predstaviti kao solo izvođač, ali kad sam čuo "Štoriju" iz 1982. godine, odmah sam znao da je to - to. Pjesma me osvojila na prvo slušanje i odmah sam osjetio da kroz nju mogu najbolje prenijeti duh Dalmacije. Snimio sam je kod svog prijatelja i kolege Hrvoja Domazeta, jer sam vjerovao da ćemo zajedno izvući ono najbolje iz nje. Glazba Zdenka Runjića i stihovi Jakše Fiamenga jednostavno su bezvremenski. Čini mi se da se dugo nije toliko čula, i baš me to inspiriralo da je pokušam vratiti publici. Obradu je objavila diskografska kuća Scardona, a spot, koji zrači dalmatinskom atmosferom, režirao je Ivan Trpimir Lozić. Kamera i rasvjeta bili su u rukama Hrvoja Radeljića, a fotografiju i grip potpisuje Toni Andabak - objašnjava Gojak koji planira nastaviti sa svojim pjesmama te se vidi u žanru dalmatinskog popa.

Glazbeni put ovog pjevača počeo je vrlo rano, kada je on imao samo pet godina i to tako što je svirao klavir i pjevao. S deset godina je počeo učiti harmoniku, a profesionalno nastupa od četrnaeste godine.

- Sa svojim bendom godinama sviram na raznim eventima i koncertima diljem Hrvatske i inozemstva. Velika prekretnica dogodila se 2021. kada je Ante Gelo slučajno čuo moju privatnu snimku izvedbe pjesme "Providenca" koju je Tončiju Huljiću poslao bez da sam ja išta znao. Ubrzo me nazvao sam Huljić i tako sam postao član njegovog benda. Inače, uz Petra Grašu, moj najveći uzor je Oliver Dragojević. San mi je bio sudjelovati u projektu "Trag u beskraju", a ostvario sam ga 2023. godine svirajući harmoniku u orkestru pod ravnanjem Alana Bjelinskog - to mi je bila ogromna čast i ostvarenje sna - ističe glazbenik koji je ljubav prema glazbi naslijedio od oca i strica koji su također bili glazbenici, a u slobodno vrijeme voli otići u ribolov te se družiti.