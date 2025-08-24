Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
novo lice

Član benda Madre Badessa solo karijeru započinje obradom pjesme "Štorija" iz 1982. godine

Foto: Toni Andabak
1/5
VL
Autor
Davorka Ćuk
24.08.2025.
u 22:00

Glazbeni put Ive Gojaka počeo je vrlo rano, kada je on imao samo pet godina i to tako što je svirao klavir i pjevao. S deset godina je počeo učiti harmoniku, a profesionalno nastupa od četrnaeste godine.

U solo vode upustio se i Ivo Gojak. Radi se o glazbeniku koji već četiri godine surađuje s Tončijem Huljićem te svira u njegovom bendu Madre Badessa, a osim toga surađivao je i s Antom Gelom te često snimao harmoniku za razne izvođače. Nakon svega toga odlučio se posvetiti svojoj karijeri te ističe da je odluka došla prirodno.

- Jednostavno sam osjetio da je došlo vrijeme da se predstavim publici i kroz vlastitu priču i emociju - kaže Ivo koji je nedavno snimio obradu pjesme "Štorija" te tako ušao u solo vode.

- Dugo sam razmišljao kojom pjesmom se predstaviti kao solo izvođač, ali kad sam čuo "Štoriju" iz 1982. godine, odmah sam znao da je to - to. Pjesma me osvojila na prvo slušanje i odmah sam osjetio da kroz nju mogu najbolje prenijeti duh Dalmacije. Snimio sam je kod svog prijatelja i kolege Hrvoja Domazeta, jer sam vjerovao da ćemo zajedno izvući ono najbolje iz nje. Glazba Zdenka Runjića i stihovi Jakše Fiamenga jednostavno su bezvremenski. Čini mi se da se dugo nije toliko čula, i baš me to inspiriralo da je pokušam vratiti publici. Obradu je objavila diskografska kuća Scardona, a spot, koji zrači dalmatinskom atmosferom, režirao je Ivan Trpimir Lozić. Kamera i rasvjeta bili su u rukama Hrvoja Radeljića, a fotografiju i grip potpisuje Toni Andabak - objašnjava Gojak koji planira nastaviti sa svojim pjesmama te se vidi u žanru dalmatinskog popa.

Glazbeni put ovog pjevača počeo je vrlo rano, kada je on imao samo pet godina i to tako što je svirao klavir i pjevao. S deset godina je počeo učiti harmoniku, a profesionalno nastupa od četrnaeste godine.

- Sa svojim bendom godinama sviram na raznim eventima i koncertima diljem Hrvatske i inozemstva. Velika prekretnica dogodila se 2021. kada je Ante Gelo slučajno čuo moju privatnu snimku izvedbe pjesme "Providenca" koju je Tončiju Huljiću poslao bez da sam ja išta znao. Ubrzo me nazvao sam Huljić i tako sam postao član njegovog benda. Inače, uz Petra Grašu, moj najveći uzor je Oliver Dragojević. San mi je bio sudjelovati u projektu "Trag u beskraju", a ostvario sam ga 2023. godine svirajući harmoniku u orkestru pod ravnanjem Alana Bjelinskog - to mi je bila ogromna čast i ostvarenje sna - ističe glazbenik koji je ljubav prema glazbi naslijedio od oca i strica koji su također bili glazbenici, a u slobodno vrijeme voli otići u ribolov te se družiti.
Ella Dvornik progovorila o traumama koje ima od bivšeg: Jedan od najtežih oblika povređivanja
Ključne riječi
novo lice Ivo Gojak showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još