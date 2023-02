Danijel Popović ispričao je tko je Džuli iz njegove hit pjesme: Tako sam zvao svoju prvu ljubav

Na Eurosongu koji se 1983. godine održao u Njemačkoj u Münchenu Danijel Popović je s pjesmom "Džuli" osvojio četvrto mjesto.

Pjesma se pojavila i na engleskom pod naslovom "Julie" i u nekoliko je europskih zemalja postala uspješnicom na top-ljestvicama gdje je tjednima bila visoko pozicionirana i publika ju je obožavala.

- Kamo god smo došli, u bilo koji butik u Münchenu – jer kad si već u Münchenu, ne ideš po birtijama, to možeš i kući, već ideš u šoping – svuda je svirala “Džuli”. Eurosong je bio jako praćen u Münchenu, pjesma je bila sveprisutna, a i Nijemci su je jako dobro prihvatili jer je to neka vrsta tirolskog jodlanja koje je kratko, ali se ponavlja. A autor teksta Mario Mihaljević jednom mi je prilikom duhovito rekao da je to najduži U u Hrvata – Džuuuuli. - ispričao nam je Popović u intervju prije dvije godine. Sada je u razgovoru za IN Magazin otkrio i kako je Džuli bila stvarna osoba te da je tako zvao svoju prvu ljubav koja je iz Njemačke s roditeljima došla na more, a Danijel ju je zvao Džuli. - Angela je bila prava osoba kojoj je namijenjena ta pjesma kao iskustvo. Angela Basevral - rekao je sada glazbenik. U intervju za Večernji prije dvije godine prisjetio se i kako je prije 40 godina nastala ova sada već kultna pjesma.

- Da, “Džuli” je nastala točno tako inspiracijom jednoga slučajnog susreta. “Džuli” je napisana u Tomićevoj ulici u Zagrebu, u stanu Marija Mihaljevića. Imao je jedan mali Casio i na njemu opciju “memory” i tijekom noći je napisao tekst. A onda smo ušli studio u Šubićevoj 4, ukrali termin Miši Kovaču koji je tada trebao snimiti pjesmu “Posadi cvijet” i “Džuli” je nastala za pola sata. Mario Mihaljević je, sjećam se, Matu Došena zamolio da doslovce preko noći producira pjesmu, i Mate je zapravo napravio najjednostavnije što je mogao jer je bio u cajtnotu. I upravo zbog tog kratkog vremena pjesma je pitka. Jer, da si mu dao više vremena, siguran sam da bi je zakomplicirao. Tu je adrenalin napravio svoje. Svatko je kasnije htio prisvojiti “Džuli”, dati sebi značaj da je sudjelovao u tome - ispričao nam je Danijel.

