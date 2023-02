Marija Šerifović od bake je saznala da ima polubrata: Ocu sam sve oprostila

Pjevačica Marija Šerifović bila je gošća u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" i pričala je o odnosu s obitelji, nesuglasicama koje su imali njezini roditelji, a otkrila je i kako je saznala da ima polubrata. Ispričala je kako ima lijepe uspomene na odrastanje u Kragujevcu i dodala kako postoje i neke traumatične stvari i ružne stvari, ali u taj dio ne želi više ulaziti niti 'kopati' po tome. Ne skriva kako je bila prisutna brojim svađama svojih roditelja i u razgovoru sa Slavicom Đukić Dejanović naglasila je kako je razvod dobro rješenje za cijelu obitelj ako stvari ne idu najbolje. Pričala je i o svom ocu Rajku.

- Napravio je moj otac Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo birati i pogotovo ih ne želim mijenjati. Da je moja majka Verica na primjer imala dijete s nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih dogodila ja, već netko malo normalniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam - rekla je Marija. Ispričala je i što joj je otac rekao kada ga je nedavno posjetila u Kragujevcu.

- Rekao mi je: "Ma što god da sam loše napravio, pogrešno, naopako, ovako ili onako... barem znam da sve što ima veze s tobom sam napravio ispravno" - ispričala je Marija u razgovoru. Poznato je i kako njezin otac iz prvog braka imao sina Dušana koji je preminuo, a tijekom izvanbračne veze dobio je i sina Danijela, a da joj je Danijel brat Marija je saznala od bake koja joj je rekla kako s njom u školu ide i njezin polubrat.

- Dušan je bio moj brat iz Rajkovog prvog braka i on je bio beskrajno dobra i posebna dušica... Danijel je Rajkov sin koji je pijanist, ali i pjeva i Danijel je plod Rajkove ljubavi iz izvanbračne veze. Dogodila se ljubav i dogodio se Danijel. Meni je tu informaciju, ako se dobro sjećam otkrila baka Draginja. Ona mi je tada rekla da imam brata koji ide u školu sa mnom. Mi u obitelji nikada nismo pronalazili najispravnije, najbezbolnije načine za obavijestiti ovakve ili bilo koje druge informacije. Uvijek je bilo bolno, direktno i meni je to pošteno i to je i mene dosta odredilo. Da ima polubrata sam saznala kad sam išla u osnovnu školu i tog trenutka sam ja kao starija sestra postala njegov zaštitnik. I danas ima moju podršku. - ispričala je pjevačica.

VIDEO Zdravko Mamić pozirao s Terezom Kesovijom: 'Ne postoji bol ni jad što proći neće'