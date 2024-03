Daniel Popović otkrio je kome je bila posvećena 'Džuli' i koje je pravo ime djevojke iz pjesme

Daniel Popović 1983. je sudjelovao na Euroviziji i tada je s pjesmom "Džuli" osvojio četvrto mjesto i dobio je ukupno 125 bodova, a do zadnjeg trenutka je bilo neizvjesno jer je tijekom glasanja bio i u igri za prvo mjesto. Pjesma je postala hit u brojnim europskim zemljama kada je dobila i svoju verziju na engleskom. Daniel je nedavno bio gost u jednoj televizijskoj emisiji gdje se prisjetio svog uspjeha na Euroviziji te je istaknuo kako su 80- bile bezbrižne u mnogočemu.

- Pa gledajte, svi uglavnom tvrde da su te osamdesete nekako bile najsretnije godine. Da su bile najbezbrižnije, da su ljudi nekako bili opušteni, više okrenuti jedni prema drugima, tako da je to vrijeme, zapravo i stvaranja kako u kulturi, tako i u umjetnosti, i na svim poljima. Moglo se i na klupi spavati. Bilo je naravno fenomenalno, lijepo vrijeme, gdje smo se svi lijepo družili. Vjerojatno su zbog toga i nastale te neke pjesme jer to je jedna generacija koja nije bila opterećena bilo čim. Jedino ih je mučila ljubav. Da li ih je djevojka napustila, ili su se zaljubili, pa su krenuli u nove radne pobjede - izjavio je Popović prenosi Story. Pjesmu koja je postala njegov zaštitni znak i koju je publika zavoljela nastala je u dahu, ispričao je Daniel Popović.

- Mislim da su te godine nekako bile stvarno sretne godine, i ostavile su svoj pečat. Tako sam se i ja našao u vrtlogu tog vremena, što je dobro zapravo, nije mi nekako to povuklo u mrak. Napisao sam tu pjesmu 'Džuli' zaista u hipu. Bilo je spontano. Moralo se dogoditi - rekao je sad Popović. Nedavno je gostovao i na radiju gdje je pričao slušateljima tko je bila Džuli po kojoj je pjesma dobila ime.

- Džuli je bila jedna lijepa djevojka. Začudo, tada su mi prišli njezini roditelji i rekli da se sviđam njihovoj kćeri, da ja imam njihovu dozvolu da se mogu s njom zabavljati. To je bilo dosta čudno, pogotovo jer su oni došli iz Njemačke, u ono vrijeme ja sam bio klinac od 17 godina, ali to mi je tada bila čast, jer su vidjeli da sam ok, da sam dobar dečko. Tako smo se upoznali, zvala se Angela, jedna divna, krasna, lijepa djevojka. Zapravo Angela je bilo teško pjevati pa je tako postala Džuli…- otkrio je Popović nedavno na Happy FM-u.

