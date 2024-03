Unatoč bolesti, Celine Dion i dalje se želi vratiti na pozornicu

Pop megazvijezda Celine Dion, koja boluje od rijetkog neurološkog poremećaja, objavila je na Instagramu kako jedva čeka povratak na pozornicu.

Dion (55) u prosincu 2022. otkrila je da joj je dijagnosticiran rijetki sindrom koji uzrokuje ukočenost mišića u torzu, rukama i nogama. Poznato je da buka ili emocionalni stres izazivaju grčeve kod tog sindroma ukočenosti.

"Pokušaj prevladavanja tog autoimunog poremećaja bio je jedno od najtežih iskustava u mom životu, ali i dalje sam odlučna da se jednog dana vratim na pozornicu i živim što je moguće normalnijim životom", rekla je Dion u objavi u povodu obilježavanja Međunarodni dan svjesnosti o tom poremećaju.

"Želim ohrabriti i podržati sve širom svijeta koji su pogođeni tim stanjem. Želim da znate da vi to možete! Mi to možemo!" dodala je Grammyjem nagrađena pjevačica hitova poput "My Heart Will Go On" i "Because You Loved Me".

"Duboko sam zahvalna na ljubavi i podršci moje djece, obitelji, tima i svih vas!", dodala je uz objavu popraćenu fotografijom na kojoj široko nasmiješena pozira s tri sina. Ne postoji lijek za sindrom ukočene osobe, koji je progresivan, ali liječenje može pomoći u kontroli simptoma. Prema američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, sindrom pogađa dvostruko više žena nego muškaraca.

U svibnju prošle godine Dion je bila prisiljena otkazati niz nastupa zakazanih za 2023. i 2024., rekavši da nije dovoljno snažna za turneju. Posljednji put Dion je viđena u javnosti na dodjeli Grammyja u veljači kada je iznenadila dolaskom i predala nagradu za album godine Taylor Swift. U siječnju je Dion najavila da će snimiti dugometražni dokumentarac, koji će se emitirati na Amazon Prime Video, o svom stanju kako bi se povećala svijest javnosti.

Dion je tijekom desetljećima duge karijere prodala više od 250 milijuna albuma.

"Courage World Tour" zvijezde rođene u Quebecu započela je 2019., a Dion je imala 52 nastupa prije nego što je pandemija covida-19 ostatak stavila na čekanje.

