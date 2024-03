Mia Negovetić odnijela pobjedu kao Lepa Brena: 'Bio mi je gušt – nešto skroz drugačije'

U trećoj epizodi popularne emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' pobjedu je odnijela Mia Negovetić koja je u ulozi Lepe Brene okupirala pažnju žirija, publike i ostalih kandidata uvjerljivom izvedbom pjesme 'Luda za tobom'. „Ono što mene fascinira kod tebe je to da kojeg god se glazbenog žanra uhvatiš – ti to odradiš sjajno. Ti si večeras ovu pjesmu otpjevala točno onako kako je pjeva Lepa Brena, nisi nimalo karikirala, imala si te trilere i meni je to zvučalo jako uvjerljivo“, poručio je Mario Roth dodajući da je po njegovom mišljenju to njezin najbolji nastup dosad. S tom se tvrdnjom složio ostatak žirija, a Mia je na kraju emisije za svoj nastup nagrađena najvećim brojem bodova. „Bio mi je gušt – nešto skroz drugačije. Jako mi je drago što sam pobijedila, iako napominjem da stvarno nije bitno, ali je ipak lijepo vidjeti da te kolege podržavaju. Biti Lepa Brena cijeli dan je, moram priznati, lijepo“, zaključila je Mia po završetku emisije.

Prvi put u žensku ulogu ušao je Tomislav Marić ToMa koji je u trećoj epizodi uskočio u štikle i kožne hlače te utjelovio Ninu Badrić. Iako je prije nastupa otkrio da se brine kako će oponašati ženske pokrete, s Nininom hit pjesmom 'Ako kažeš da me ne voliš' iz 2000. godine uspio je prizvati ženu u sebi. „Mene si vratio u te godine – čak znam riječi od početka do kraja. Rasplesao si me i raspjevao, a to je super za početak emisije. Jako si zabavan“, poručila je Minea, dok je Enis dodao da su najuvjerljiviji dio njegove maske bili osmijeh i zaigranost kojom Nina Badrić zrači.

Foto: Nova TV

„Imam tremu zbog Tončija i nije me briga ni za kog drugog – samo da on bude zadovoljan“, poručila je Antonija Šola prije svoje transformacije u legendarnog glazbenika i tekstopisca Tončija Huljića. No svojom poletnom izvedbom pjesme 'Ja Sam Rojen Da Mi Bude Lipo' podignula je žiri i publiku na noge. „Ovo je bilo u sridu! Ja sve pokušavam vidjeti gdje se krije ta Šola. Vidi se na tebi da se dobro zabavljaš i da voliš tu scenu, kao i Tonči, i ovaj put si bila fantastična“, zaključio je Enis.

Foto: Nova TV

U lik jedne od najpoznatijih pjevačica današnjice – Miley Cyrus – uskočila je talentirana Antonia Dora Pleško koja je gledateljima pružila nastup za pamćenje. Nakon dvije muške uloge – Miše Kovača i Petra Graše – Antoniji je gljiva donijela žensku transformaciju, a s megapoznatim hitom 'Flowers' oduševila je sve u studiju svojim vokalom i izazovnim izdanjem. „Ja sam bez teksta, ovo je bilo TOLIKO dobro. Izgledaš i pjevaš fenomenalno i ne znam kako ćeš uopće nadmašiti ovo što si sad izvela“, opisala je Minea, a ostatak žirija pridružio se komplimentima.

Foto: Nova TV

Luciana Plazibata gljiva je u prošloj epizodi nagradila izvođačem kojeg je priželjkivao, pa je tako iz transformatora na pozornicu izašao kao Indira Levak – pjevačica na čijem je koncertu najviše puta prisustvovao. Indirine energične pokrete Luciano je donio na pozornicu uz svevremenski hit 'Plamen od ljubavi', a njegov je nastup iz prvog reda u publici pratio Boris Đurđević, autor nezaboravnih hitova grupe Colonia. „Donio si tu jednu luđačku Indirinu energiju. Ljudi svi misle da je Indira ovakva samo na pozornici, no varaju se. Oni koji je poznaju privatno, znaju da je ona upravo ovakva kakav si ti večeras bio. Mogu ti samo reći bravo“, komentirao je Mario.

Foto: Nova TV

Kao Maluma na pozornici je nastupila glumica Marija Kolb koja se prvi put susrela s njegovim pjesmama tek tijekom priprema za emisiju. No uz dobru pripremu Marija je vjerodostojno uspjela savladati ne samo Malumine pokrete, nego i koreografiju i španjolski tekst njegove pjesme 'Corazón'. „Hrvatska scena je bogatija za tvoje ime i prezime. Mislim da ćeš ti svoje mjesto pod suncem tek pronaći“, poručio je Enis, a komplimentima se pridružio Goran dodavši: „Ovo što sam vidio je zahtijevalo toliko truda, a izvedeno je s toliko lakoće da samo mogu reći – hvala, bila si perfektna“.

Foto: Nova TV

Nakon što je kao Aleksandra Prijović u prošloj emisiji pobijedio i postao prava senzacija, Alen Bičević ponovo je oduševio novom transformacijom kao Mate Bulić. S pjesmom 'Gori Borovina' zapalio je scenu i podigao žiri na noge, a Enis Bešlagić nakon njegovog nastupa čak je i nazvao pravog Matu Bulića. „Bio si toliko vjerodostojan, bio si u tom liku. Imaš moj veliki ogroman naklon do poda i hvala ti na tome“, poručila je Minea.

Foto: Nova TV

Posljednji nastup u emisiji izveo je Faris Pinjo koji se s pjesmom 'So What' transformirao u pjevačicu Pink. Njegov energični nastup zabavio je publiku i žiri, što je potvrdio i Mario Roth poručivši: „Ovaj show je stvoren za zabavu, a ja sam se s tvojim nastupom beskrajno zabavio“.

Foto: Nova TV

Već iduće nedjelje kandidate čeka osam novih transformacija, a kako teku njihove pripreme i što pripremaju za novu epizodu pratite na službenoj stranici Nove TV i društvenim mrežama showa!

VIDEO Dado Topić o pjesmi Baby Lasagne