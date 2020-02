Čim je stigla kod Hakije Ines koketirala s njegovim pomoćnikom: 'Ma samo smo se upoznali'

Nakon što su na svoja odredišta sinoć doputovale Josipove i Mirine odabranice, vrijeme je da na put krenu i djevojke preostalih farmera. Prve su na redu bile Hakijine dame koje su sretno stigle u Konjic, no od Hakije ni traga ni glasa.

''Došle smo na adresu koju nam je Hakija dao, a ta adresa je bila – brdo, brdo, brdo i još jedno brdo!'' požalila se Marijana Črlenec.

Kako su sve stigle u visokim potpeticama, djevojke su sjele na kofere uz cestu kako bi se malo odmorile dok čekaju, a usput su se požalile na loš doček. ''Trebao je doći i dočekati mene i djevojke'', zasmetalo je Nikolini.

No uskoro je do njih stigao Hakijin pomoćnik Anel koji je razveselio djevojke pa su pohrlile upoznati se s njim, na trenutak posve zaboravivši na svog farmera. ''Nisam koketirala, upoznala sam se više'', opravdavala se Ines Petrić koju je, osim pozdrava, zanimalo koliko Anel ima godina i što je po horoskopu.

Anel im je obznanio da Hakija za njih planira spektakularno putovanje do njegova imanja, i to u čamcu za rafting, što je dame ostavilo u potpunom šoku. ''Bočno hodaj! Skidaj štikle, divljina je, snađi se'', bodrile su jedna drugu Ines, Nikolina i Marijana kad su se, vukući kofere i u potpuno pogrešno odabranoj modnoj kombinaciji, hrabro krenule spuštati po kamenoj cesti koja vodi do rijeke.

Foto: RTL

''Govorile su mi da idem, da se opustim, ali prepala sam se jer možeš iskriviti nogu i povrijediti se'', komentirala je svoje zaprepaštenje najmlađa kandidatkinja Nikolina pa zaključila: ''Da sam znala gdje idem, obula bih druge cipele''.

Njezin strah nije nestao ni kad su stigli do rijeke pa se iskrcala iz čamca i odlučila pričekati neku drugu vrstu prijevoza, dok su Ines i Marijana hrabro otisnule niz riječne brzace.

S druge strane, u romantičnoj Istri bilo je posve mirno, a Valter je pripremao topao doček svojim odabranicama, samouvjerenoj Sandri, uplašenoj Zorici i razgovorljivoj Bahri, a dame su u automobilu skovale pakleni plan – naučit će farmera kućanskim poslovima. No čim su nogom kročile u njegovo dvorište, rasplamsale su se ljubomorne iskrice. Bahra je prva požurila pozdraviti Valtera, ostavivši ostale iza sebe, a Sandra je komentirala da joj već pomalo ide na živce.

Foto: RTL

''Valter nas je jako lijepo dočekao. Ocijenila sam njegov govor tijela i po tome sam ustanovila da nas je iskreno dočekao. Tu moć sam stekla prirodno… Uvijek me interesirala psihologija čovječanstva'', komentirala je Bahra, pohvalivši se svojim sposobnostima.

A u Zrinu se spremala prava gozba, Dušan je za svoje dame odlučio ispeći odojka. Njegove su djevojke bile poprilično uzbuđene, a posebno Gorana koja je priznala da jedva čeka zagrliti i poljubiti Dušana.

''Šuška se, šuška, da ja volim Duška'', zapjevala je kandidatkinja pa dodala da je osjećala leptiriće u trbuhu dok je čekala da se farmer pojavi. Kako su protekli prvi dani na farmama i hoće li se djevojke snaći s prvim seoskim zadacima, ne propustite pogledati već sutra od 21 sat, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'.