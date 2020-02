Treća sreća? Martina ponovno traži ljubav ispred kamera, evo gdje smo je već vidjeli

Ovogodišnje izdanje showa "Ljubav je na selu" ima nekoliko poznatih kandidatkinja, koje smo dosad imali prilike gledati u sličnim showima. Jedna od njih koja putem televizijskih emisija je 20-godišnja Martina Serdar.

Martinu smo upoznali lani u internacionalnoj sezoni "Ljubavi na selu", kada se borila za naklonost Srećka Ponjavica u Kanadi. Po struci je fizioterapeut i trenutno studira. Zanima je modeling, a jednom je prilikom čak nosila i reviju, ali se i natjecala za kraljicu Zagreba. Za sebe kaže da je komunikativna, druželjubiva, vedra i pozitivna osoba koja voli pomagati drugima. Iako dosad nije imala sreće u ljubavi, nada se da će pronaći svog idealnog muškarca koji mora biti romantičan, zabavan, društven i komunikativan, razuman i da je zna nasmijati.

Martina je na kraju sezone došla u finale s Antonijom Beščec, no Srećko se za romantičnno putovanje ipak odlučio za Antoniju.

- Martina, ti si djevojka s kakvima inače izlazim, a ti Antonija, nikad nisam upoznao curu poput tebe - rekao je Srećko prije nego je izabrao Antoniju. Razočarana Martina kazala je kako se osjeća poniženo.

Bez obzira na to, nastavila je tražiti ljubav ispred kamera, pa smo je ubrzo vidjeli i u showu "Ženim sina?" Nove TV. I tamo je došla do kraja, a ostala sama s Brunom Filipovićem, no on joj svejedno nije stavio prsten na ruku. Kazao je kako za njega prsten ima mnogo veće značenje od samog prijateljstva te kako si još želi dati prostora.

- Mislim da imamo potencijala, to će se najbolje pokazati kada ovo završi. Ako Martina stvarno gaji neke emocije prema meni, mislim da stvarno neće biti nikakvog problema da joj jednog dana stavim ovaj prsten na ruku. Kratko i jasno, ostaje kod mene, bio je odlučan Bruno. Premda je Martina ta koju je naposljetku Bruno izabrao, kući je ipak otišla gorka okusa:

- Na neki način sam pobijedila, ali taj prsten nije na mojoj ruci. Malo me to pogodilo. Kroz što sam ja sve prošla, plakala, živcirala se zbog njih, trpjela i onda na kraju dobijem samo nekoliko riječi. Malo sam povrijeđena. Nadam se da će biti nešto nakon showa, ali ne znam, kazala je Martina.

Nakon neuspjeha u "Ženim sina?" vratila se u "Ljubav je na selu". Izabrala je najmlađeg farmera Josipa Tratnjaka, no vrlo ga je brzo razočarala. Josip je priznao kako se zaljubio, no na Martinu je oko bacio i pokojni Josip Vodička, koji je preminuo tijekom snimanja showa.

Pogledajte video: Ljubavne priče ovih parova su poput filmskih