Majka Josipa Vodičke o emisiji za njezinog sina: Sve je to jako bolno

U jučerašnjoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' prikazan je In memoriam za farmera Josipa Vodičku iz Požege. On je iznenada preminuo krajem siječnja u 32. godini života.

– Ovo je lijepa gesta od RTL-a, ali to je sve toliko bolno. Ne možete to shvatiti dok vam se to ne dogodi, ne želim nikom da izgubi dijete. Jednostavno se ne mogu pomiriti s tim – rekla je za 24 sata njegova shrvana majka Ljiljana.

– Josip je bio tako dobar čovjek, to je grozno. Najgore je što je iza sebe ostavio i dijete – dodala je.

Josip je imao OPG u Požegi, a bavio se ovcama, svinjama, imao je voćnjak i zemlju na kojoj je sadio pšenicu, kukuruz, soju i suncokret.