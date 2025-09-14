Chef Stipe: 'Hrvati jako vole jesti i sve više žele naučiti kuhati. Imamo dobru bazu u tradiciji, ali otvaramo se i novim tehnikama i idejama'

Na tržnicama raste potražnja za egzotičnim namirnicama za koje prodavači nisu nikada čuli, roditelji na dječjem rođendanu serviraju kompleksnu tortu uz vrhunsku prezentaciju, a čak su i policajci na cesti zatečeni kad otkriju da im supruge za užinu pakiraju jela koja nalikuju onima iz vrhunskih restorana. A za to sve su oni krivi!

Poruka je to koja se vrtjela na ekranima nedavno, a potom je vrlo brzo otkriveno da se radi o najavi nove sezone showa "MasterChef" i da su krivci, zapravo, članovi žirija koji čine Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj i koji će i ove godine ocjenjivati, inspirirati i mentorirati novu generaciju kandidata i gastro entuzijasta. Ovim promo spotom članovi žirija najavili su najzabavniju sezonu do sada, a upravo uoči osme sezone uhvatili smo chefa Stipu, kako ga mnogi od milja zovu, i zamolili ga da nam otkrije što nas to čeka u ovoj sezoni omiljenog kulinarskog showa koji počinje u ponedjeljak, 15. rujna. Uz to otkrio nam je kako je došlo do zajedničkog tetoviranja s kolegama, kako je proveo ljeto te priznao da i on neke ideje pronađe na društvenim mrežama.

Tu je nova sezona "MasterChefa". Kako se osjećate? Postoji li i dalje uzbuđenje kao što je bilo kada ste ulazili u svoju prvu sezonu kao član žirija?

Naravno da postoji uzbuđenje, i to veliko. "MasterChef" je projekt koji te jednostavno gura naprijed, ne možeš ostati ravnodušan. Prva sezona je bila posebno emotivna jer je sve bilo novo, ali i danas, nakon nekoliko sezona, osjećam jednaku strast, ali i odgovornost.

Imate li dojam da su vam se promijenili kriteriji ocjenjivanja tijekom ovih sezona? Jeste li blaži ili stroži?

Pa ne bih rekao ni da sam stroži ili blaži. Na početku možda malo impulzivniji, a danas bolje sagledavam širu sliku. Strogoća je tu, ali uvijek s ciljem da kandidatima pomognem. Ne želim nikoga spuštati, već ih potaknuti da budu bolji. Strog, ali pravedan rekao bih.

Kako se sad osjećate pred kamerama? Jeste li tremaroš?

Iskreno, treme više nema. Kamera je postala dio mog posla, nekako je prirodno stati pred nju. Najvažnije mi je da sam svoj i da ljudi prepoznaju iskrenost.

Već je jasno da žiri ove godine ostaje isti, no očekuju li nas neke druge promjene u showu?

MasterChef uvijek donese neka nova iznenađenja. Format se ne mijenja drastično i zadržava one elemente po kojima je prepoznatljiv, ali zadaci, dinamika i kandidati su drugačiji. Također, mogu potvrditi da će biti sadržajnih noviteta u osmoj sezoni, no sve ćete doznati vrlo brzo jer s prvom epizodom startamo u ponedjeljak, 15. rujna.

S Marijem i Goranom ste već uhodani. Kako izgledaju vaša druženja iza kamera?

Tada smo najopušteniji, pa uvijek bude zezancije, smijeha i dobre atmosfere. Kad se kamere ugase, nismo samo kolege, već i prijatelji. Ta kemija se, vjerujem, vidi i na ekranu.

Imate li nesuglasica na snimanjima i kako ih rješavate?

Ponekad imamo različita mišljenja - ali to je normalno i zapravo zdravo. Sve riješimo razgovorom i uvijek na kraju prevlada poštovanje i prijateljstvo.

Imate li naviku zajedno kuhati u nekim privatnim prilikama? Ako da, kako se onda dijelite, tko što kuha?

Dogodi se tu i tamo, pogotovo u pauzama od snimanja i uvijek je zabavno. Mario često preuzme meso, Goran ide u smjeru kreativnih deserata, a ja volim pripremiti nešto riblje, ali s twistom. Na kraju svi završimo za stolom, i to je najljepši dio.

Prijateljstvo i suradnju s Marijem i Goranom nedavno ste ovjekovječili i tetovažom. Kako ste došli na tu ideju? I zašto baš tavica?

To je bila spontana odluka. Tavica je simbol kuhanja, ali i našeg zajedništva. Nije bila potreba za nekim velikim dokazivanjem, više kao znak prijateljstva koje se razvilo. Samo smo se pogledali i odmah smo znali da želimo tetovažu, sve se dogodilo na vjenčanju jednog našeg dragog kolege.

Pred vratima nam je 8. sezona showa. Kakve kandidate ćemo upoznati?

Vrlo raznolike. Ima onih koji tek kreću u kulinarske vode i onih malo iskusnijih na tom polju, ali zajedničko im je da su svi nevjerojatno strastveni prema kuhanju. Gledatelji će se sigurno iznenaditi kada vide njihov napredak kroz cijelo natjecanje i mislim da će to s guštom pratiti iz epizode u epizodu, baš kao i mi u žiriju.

Postoji li neki trenutak u showu koji vas je u potpunosti iznenadio i koji ćete sigurno pamtiti?

Ima ih puno. Najviše pamtim trenutke kad kandidati sami sebe iznenade, kad iznesu tanjur za koji ni sami nisu vjerovali da su sposobni pripremiti. Ti trenuci su za pamćenje i super je to što takve situacije poguraju kandidate i daju im taj vjetar u leđa.

"MasterChef" se snima unaprijed, a zbog toga je vama ovo ljeto bilo radno. Gdje ste sve snimali? Koliko traje jedno snimanje? Koliko ljudi uključuje? Je li vam bilo naporno?

Najveći dio snimanja odvija se u "MasterChef" studiju koji nama, našim kandidatima i produkcijskom timu za vrijeme trajanja showa postaje poput drugog doma. Kroz sezonu nam u goste dolaze i brojni kolege, gostujući chefovi, kojih će u ovoj sezoni biti 20-ak. Osim studija, snimali smo i na nekim posebnim lokacijama u Zagrebu i kontinentalnoj Hrvatskoj. Uz pauze, produkcijske sastanke i pripreme, jedan dan na setu "MasterChefa" traje otprilike 12 sati. Iza svega stoji ogroman tim, od produkcije do tehničara, a na setu svaki dan ima otprilike 80 ljudi. Naravno da postoje dani kad smo malo umorniji, ali kad voliš ono što radiš, ni to nije nikakav problem.

Poznato je da je snimanje trajalo cijelo ljeto, a uz to vodite i svoj restoran. Kako u tim okolnostima izgleda jedan vaš dan?

U Zagrebu provedem otprilike tri mjeseca. Preko tjedna, snimanja kreću od jutra. Vikendima, kada ne snimamo, uspijem iskombinirati da odem do Trogira. Vikende provodim radno u il Ponteu, pa onda slijedi povratak u Zagreb. Naravno, kad me nema u Trogiru, preko dana sam dostupan telefonski za kolege iz restorana.

Želite li nekad da dan traje duže? Imate li ponekad dojam da vam zbog posla pati privatni život?

Iskreno, da. U nekim razdobljima posao zna biti zahtjevan, pa privatni život pati. Ali trudim se balansirati i uvijek pronaći vrijeme za obitelj. Oni su moj temelj i bez toga ništa ne bi imalo smisla.

Otac ste dječaka i djevojčice. Za nju mislim da je još premala, no priprema li maleni Gabriel već neka jela? Pokazuje li neku naklonost kuhanju?

Gabriel "kuha" od svoje druge godine! I ne staje. Stalno nešto vrti, kuha, šufigaje, roštilja, gleda kuhanje na YouTubeu. Uglavnom, toliko voli kuhanje da mu je to trenutačno prioritet. Najviše uživamo kad skupa kuhamo. Koliko će ga to držati? Ne znam, ali po svemu sudeći, neće baš tako brzo popustiti (smijeh).

Biste li im vi preporučili ovaj posao?

Preporučio bih im samo ako budu osjećali istu strast. Kuhanje je težak posao, ali kad ga voliš, donosi i nevjerojatne nagrade.

Znamo i da vam je supruga najveća podrška, a i da imate obožavateljice. Je li se ona kada našla u nekoj nezgodnoj situaciji s te strane?

Ma ne, ona sve to prihvaća s osmijehom. Zna da je meni ona najvažnija i to je dovoljno.

Tijekom prošlih sezona upoznali ste brojne kandidate. Jeste li s nekime od njih u kontaktu? Zovu li vas još i danas i pitaju za neke savjete?

Jesam, s nekima se često čujem. Zovu me za savjete, pošalju fotografije svojih jela. Lijepo je vidjeti da se razvijaju i nakon "MasterChefa".

Već nekoliko sezona podučavate Hrvate kuhanju. Kako biste, kao stručnjak, ocijenili kakvi smo kada je u pitanju kuhanje?

Mislim da Hrvati jako vole jesti i sve više žele naučiti kuhati. Imamo dobru bazu u tradiciji, ali otvaramo se i novim tehnikama i idejama. Idemo u dobrom smjeru.

Koje je vaše omiljeno jelo?

Teško pitanje! Ali ako baš moram izdvojiti -dobar komad svježe ribe s gradela, hladna janjetina s ražnja od jučer i materina pita od zelja.

Pratite li i vi neke slične svjetske formate? Koji poznati chef je vaš uzor?

Pratim, naravno. Volim vidjeti kako rade kolege u svijetu. Uzora imam više, ali posebno cijenim Roberta Bobo Cereu i Massima Botturu te njihov pristup tradiciji i kreativnosti.

Znamo da su vam motori velika ljubav. Jeste li uspjeli gdje putovati ove godine ili su u pitanju samo kraće vožnje?

Ove godine sam uspio s ekipom otići do Crne Gore, odnosno prsten Durmitor, tri dana po Crnoj Gori, Albanija, nešto Bosne i naša Hrvatska. Ne previše, ali svaki put kad sjednem na motor, osjetim slobodu. To je moj ventil.

Tu su i fotografija i ribolov. Povezujete li ove hobije na neki način?

Moram priznati da u zadnje vrijeme nemam toliko vremena za fotografiranje, a još manje za ribolov. Fali mi to sve skupa, pogotovo ribolov, ali tempo je takav da ne stižem toliko koliko bi htio.

Možda to ne ide u hobije, ali imate veliki broj pratitelja na društvenim mrežama. Vidite li to kao odgovornost?

Da, vidim. Ljudi prate, gledaju, inspiriraju se. Zato pazim što objavljujem i želim da to bude kvalitetan sadržaj. Ne želim forsirati s određenim sadržajem. Sve je nekako povezano s mojom profesijom i tu i tamo koja fotografija ili video iz privatnog života.

Kad smo kod društvenih mreža, često su pune raznih recepata i savjeta. Zastanete li vi u skrolanju pa proučavate tko, što i kako radi i tu tražite ideje nekad?

Pa ponekad. Nekad me inspirira nešto sasvim jednostavno što vidim, pa to razvijem na svoj način. Bitno je imati otvorene oči i stalno učiti jer bez toga nema napretka. Naravno u svemu trebamo dodati svoj "štih".