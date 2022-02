Buga Marija Šimić otkrila što joj se dogodilo nakon što je priznala da ima dijagnozu

Mlada umjetnica Buga Marija Šimić, koja je preuzela vodstvo nad kazalištem Mala scena 2019. godine nakon što su njeni roditelji Vitomira Lončar i Ivica Šimić preselili u Kinu, već neko vrijeme puni stupce medija jer je otkrila da joj je dijagnosticiran ADHD.

Buga je dijagnozu dobila s 28 godina, a sada je nasmijala pratitelje novom objavom na TikToku.

"Kad dobiješ 500 pratitelja na Instagramu jer naslov u novinama kaže da imaš dijagnozu" napsiala je Buga uz video u kojem je pjevala pjesmu 50 Centa P.I.M.P.

''Ne znam što ste čuli o meni'' riječi su pjesme koju je Šimić objavila te dodala da: "Malo šale na svoj račun nikad ne škodi".

Podsjetimo, Buga je nedavno na društvenim mrežama objavila poduži status i progovorila o svojoj dijagnozi.

-Bok, ja sam Buga i imam ADHD. Prije par dana dobila sam službenu dijagnozu. F 90.0.. Tko bi tako malo znakova može donijeti toliko olakšanja. "Dijagnoza" zvuči strašno i kao nešto čemu se ne bi trebao veseliti. Pa ipak - kad sam pročitala službeno da je to to - odahnula sam i nasmijala se. Sad mi se objasnilo tako puno stvari. I mogu se prestati kriviti za puno stvari. A najbolje od svega - sad napokon mogu naučiti i shvatiti kako moj mozak funkcionira i to primijeniti, što znači da će se kvaliteta mog života, posla, odnosa - podići na novu razinu. Dijagnoza što se tiče mentalnog zdravlja nije strašna niti te zatvara u kutije. Dijagnoza je ta koja daje slobodu. Jer kad znaš što ti je - onda možeš nešto i poduzeti. Možeš naučiti to navigirati, a onda se otvara jedan cijeli novi svijet- samo je dio objave.

Inače, Buga je sa samo 6 godina debitirala je u zagrebačkom HNK u operi Madame Butterfly, a gotovo 22 godine poslije na istu je pozornicu stala kako bi preuzela nagradu hrvatskog glumišta za najbolje žensko glumačko ostvarenje, i to u predstavi za djecu i mlade "Sunce djever i Neva Nevičica" Kazališta Mala scena koje je preuzela nakon što su njezini roditelji preselili u Kinu.

