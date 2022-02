Postao je jako otrovan: Bivši suprug optužio Kim Kardashian da je unajmila plaćenog ubojicu da ga ubije

Iako su mnogi bili uvjereni da je razvod Kim Kardashian, influencerice i reality zvijezde i repera Kanye Westa prošao bez prevelikih razmirica, čini se da to nije tako. Naime, Kanye već neko vrijeme javno proziva Kim da mu ne dozvoljava viđati djecu, a posljednja objava bila je izrazito otrovna.

- Jučer me Kim optužila da sam unajmio plaćenog ubojicu da je ubije - započeo je West i nastavio: - Pa evo da vam objasnim. Molio sam da mi dozvole da idem na rođendan svoje kćeri, optužili su me da se drogiram, a kada sam se igrao sa sinom i uzeo svoje grafičke romane 'Akira' optužili su me da sam ukrao. Zbog ovakvih ideja netko može završiti u zatvoru. Tako se igraju sa životima Afroamerikanaca. Neću se više igrati tako sa životima svoje djece - zaključio je Kanye objavu.

Rat bivšeg bračnog para počeo je već kada se doznalo da je Kim u vezi s komičarem Peteom Davidsonom, te je Kanye u pjesmi zaprijetio da će ga prebiti.

Kanye je ranije rekao da ga Kim nije pozvala na rođendan malene Chicago te da mu nitko nije htio reći gdje je rođendan organiziran, a reality zvijezda, koja inače ne reagira na ovakve stvari javno, nego komentira kada snima seriju ipak se obratila javnosti.

Rekla je kako je razvod užasno težak za njihovu djecu, North (8), Sainta (6), Chicago(4) i Psalma koji ima samo dvije godine.

Rekla je da je West opsjednut time da situaciju kontrolira tako da ona osvane u negativnom svjetlu u javnosti. Dodala je i da je ona glavni skrbnik djece. Komentirala je i činjenicu da ju je Kanye prozvao zato što njihova kći North ima profil na društvenoj mreži TikTok.

- Kanye ima potrebu da me konstantno napada u intervjuima i mislim da tako čini veću štetu nego bilo kakav Tik Tok koji North snimi. Kao glavni skrbnik djece i činim ono što je najbolje za North kako bih ju zaštitila, ali joj i dopustila da se kreativno izrazi medijem koji je odabrala - jer ju to veseli.

