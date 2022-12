Božo Sušec komentirao uspjeh vatrenih: 'Zlatko Dalić jedan je od najuspješnijih izbornika Hrvatske'

U današnjoj emisiji 'Nedjeljom u 2' gost je bio sportski novinar i komentator te doajen hrvatskog novinarstva Božo Sušec. S voditeljem Aleksandrom Stankovićem razgovarao je o nogometnim uspjesima, našoj reprezentaciji, politici u sportu, navijačima...

Božo Sušec komentirao je povezanost domoljublja i uspjeha u nogometu te pomaže li ljubav prema domovini uspjehu naših sportaša. - Domoljublje imaju svi pa se ne moramo toliko pozivati na to. Razumljivo je to bilo 90-ih godina kada smo tek postajali država, to je onda u jednu ruku bilo da se pokažemo svijetu i da se brendiramo. To je jedan motiv koji je funkcionirao deset godina, a sada mislim da imamo ljubav prema svojoj zemlji, rekao je Sušec.



Komentirao je i smirenost izbornika Zlatka Dalića, njegov uspjeh i staloženost te kako je on uspio napraviti pobjedničku ekipu. - Zlatko Dalić je posložio cijelu reprezentaciju, da nema iskakanja, da je jedan za sve, svi za jednoga. Mislim da je Dalić jedan od najuspješnijih izbornika Hrvatske, rekao je Sušec.

Smatra i da je potrebno imati nacionalni stadion. - Potrebno je da imamo stadion, treći smo i drugi na svijetu. Mislim da nisu u pitanju novci, uvijek se mogu naći. Treba imati tri do četiri stadiona. Što se tiče nacionalnog, reprezentacija može igrati od grada do grada, kazao je Sušec.

Što se tiče Dejana Lovrena i njegovog napada na novinare, Sušec tvrdi da neke nogometaše javnost i novinari vole, dok za Lovrena to nije slučaj. - Njega su osporavali dok je bio u Dinamu, pa kad je prešao u Lion i u Englesku. Uvijek je bio kritiziran jer bi nakon 25 dobrih startova i bodova koje bi dobio napravio poneku pogrešku, pojasnio je Sušec. On je ugledna ličnosti i ima status Senatora u reprezentaciji, odličan je nogometaš, praktički nezamjenjiv u timu, dodao je Sušec.



Govoreći o Zdravku Mamiću kazao je da je loše što on rukovodi klubom, a izbjegao je iz zemlje. Za Dinamo bi bilo dobro da se transformira u nešto drugo, smatra Sušec. - Zaslužan je za mnogo uspjeha Dinama, a koliko se okoristio, tu su još neriješeni procesi, zaključio je.

