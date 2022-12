Ivanu Knoll kamere na tribinama uhvatile s dečkom direktorom kojeg pokušava sakriti od javnosti

Ivana Knoll jučerašnju utakmicu protiv Maroka, gdje su naši reprezentativci pobjedom 2:1 izborili broncu na Svjetskom prvenstvu, na tribinama je pratila s tajanstvenim dečkom Antom s kojim je u vezi više od 10 godina. Tajanstvenog Antu Ivana inače skriva od javnosti, i to je bila njegova želja s obzirom da on ne voli da se objavljuju njegove fotografije. Međutim, na posljednjoj utakmici joj se na tribinama pridružio i Ante, a u navijanju su ih uhvatile i kamere HRT-a.

Foto: Screenshot HRT

Knoll je u svojim pričama na Instagramu podijelila i njihovu zajedničku snimku s velikog ekrana na stadionu uz koju je poručila da će joj nedostajati naši navijači sa Svjetskog prvenstva.

Njezin odabranik Ante je navodno direktor istarske tvrtke koja se bavi nekretninama. Na Ivaninom Instagram profilu zadnjih nekoliko godina nema nijedne zajedničke fotografije s Antom, ali na samom početku veze je često objavljivala njihove zajedničke selfije s brojnih putovanja od Brazila, Lisabona do Münchena. U intervju koji nam je dala prije dvije godine je ispričala kako njezinom dečku ne smeta njezina eksponiranost, ali on želi zadržati svoj dio intime dalje od društvenih mreža.

- Većinu mojih fotografija me on uslikao, no svakako kad sam za neke fotografije u nedoumici objaviti ili ne, upitam njega - priznala nam je tada Ivana. S dečkom je živjela u Istri i na društvenim mrežama je objavljivala fotografije snimljene ispred luksuzne vile s bazenom.

VIDEO>> Ivana Knoll pozirala na plaži u Dohi i otkrila kako se nosi s titulom najseksi navijačice