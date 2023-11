Bjelogrlić o stanju u Srbiji: 'Kada vlastodršci pobjede državu, nastane zvjerinjak'

Baš kako je i voditelj i urednik emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković ranije ovog tjedna najavio, u emisiji je gostovao srbijanski glumac, producent i redatelj Dragan Bjelogrlić. On se osvrnuo na stanje u Srbiji, kako u političkom, tako i u vrijednosnom smislu. Predsjednika Aleksandra Vučića nazvao je autokratom, a poručio je kako vjeruje da će unatoč zarobljenim medijima i zastrašivanju, u Srbiji nakon izbora, doći do promjena, piše HRT.

Na pitanje je li mu pametno gostovati na HRT-u te može li zbog toga očekivati napade u Srbiji, Bjelogrlić je odgovorio potvrdno, ali i dodao da je na to već navikao.

- Bit će napada sigurno, očekujem ih vrlo brzo. Ja sam već dugi niz godina izložen tom tabloidnom linču i ne samo tabloidnom, meni su zastupnici skupštine u Beogradu rekli da idem iz Srbije. Napadali su nažalost i moju obitelj i djecu. To me u samim počecima posebno zaboljelo, a sada sam se navikao - rekao je. Kazao je kako najviše voli kritizirati vlast u Srbiji, ali ne "sa strane". Objasnio je na što misli kada je situaciju u Srbiji opisao kao zvjerinjak.

- Ja sam upotrijebio tu jednu metaforu. Rekao sam da kada vlastodršci pobjede državu, nastane zvjerinjak - kazao je. Bjelogrlić je objasnio da svoj angažman u javnosti više smatra društvenim, nego političkim.

- Ovo što ja radim s grupom ljudi je više društveni angažman, nego politički, rekao je. Ustvrdio je kako je to "idealistički, utopistički pokušaj" da se probude apatični ljudi i da se "razdrma letargija koja je nastala posljednjih godina".

VEZANI ČLANCI

- Ja iskreno to nikada nisam vjerovao, uvijek mi je to smetalo kada razgovaram s ljudima i prijateljima koji vide iste stvari kao i ja, ali se ne žele miješati, kažu da se ne žele baviti politikom. Mi smo pokušali izaći i reći ljudima da se probude. Da prije svega izađu na izbore, a da se kasnije aktiviraju da vrate državu koja je oteta - kazao je. Ustvrdio je kako u Srbiji "ne valja to što imamo malu interesnu grupu ljudi koja je uzela sva ovlaštenja". Dodao je da se to odnosi na institucije i organe "koji bi trebali obavljati posao za koji su plaćeni". Bjelogrlić je ustvrdio kako u Srbiji postoji kriminalizacija društva te da je represivni aparat povezan s kriminalnim krugovima.

- Imamo tu ogromnu kriminalizaciju društva. Imamo policajce za koje postoje jasni dokazi da su surađivali s kriminalcima. Oni se ne sankcioniraju, te stvari se ignoriraju. Imamo veliku nepravdu i dvostruke standarde - rekao je. Dodao je da "mediji linčuju sve one koji se usude nešto izgovoriti".

- Imamo jedan agresivni narativ vlasti i nasilje koje je ušlo u sve pore društva te siromaštvo - kazao je. Predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je nazvao autokratom te je indirektno prozvao i zapad koji takve vođe naziva "stabilokratima". Srbiju je okarakterizirao kao "hibridni režim". Ustvrdio je kako je "autokratskim profilom ličnosti" predsjednik Vučić "kreirao niz poltrona".

- On je autokrat. Kako zapadnjaci vole reći, stabilokrat ili hibridni režim. To sam odgovarao na pitanje zašto je potegao Tomislava Nikolića, rekao da je on jednostavno svojim narcisoidnim i autokratskim profilom ličnosti oko sebe kreirao niz poltrona. Kako kaže, "u panici se sjetio nesretnog Tome Nikolića koji je otišao u mirovinu na Dedinje".

GALERIJA Zvijezda 90-ih snimljena kako prodaje kuhani grad i puricu s mlincima na Dolcu

Odgovorio je na tvrdnje vlasti u Srbiji da je od države dobio 2,5 milijuna eura za svoje filmove.

- Prvo ta cifra je netočna. Ja sam taj narativ prošao devedesetih. To su nama isto govorili za "Lepa sela lepo gore" i za "Rane", "vi nam dajete pare, a vi nas pljujete". Meni je ispod časti da ulazim u tu vrstu dijaloga. Ne dajete nam vi novac. Ja za sve svoje projekte dobijam novac na natječajima - rekao je. Ustvrdio je da je "osnovna poruka toga da šutim i radim".

- O tome se radi. Ja ne krijem da sam svojim radom zaradio novac. Da, imam lijep stan, vozim odličan auto, uvijek sam vozio dobre automobile i vozit ću. Ja imam i kada bih gledao svoj osobni život, mogao bih biti zadovoljan - kazao je.

- Ja ne mogu biti sretan u zemlji u kojoj su svi nesretni - dodao je. Priznao je kako surađuje s United Mediom te ustvrdio da je sa srbijanskim poduzetnikom Draganom Šolakom ostvario suradnju koja je "na obostranu korist".

- Da, ja surađujem s United Mediom i mi smo napravili jednu suradnju koja je na obostranu korist. Ako bih se osvrnuo 10 godina u nazad, radio sam s RTS-om, radio sam u koprodukciji sa Željkom Joksimovićem. Hoću reći da ne mogu tvrditi da radim samo sa Šolakom - zaključio je.

Na pitanje hoće li Vučić izgubiti izbore, odgovorio je kako to ne zna, ali i da se nada da će od 17.12. u Srbiji doći do promjena.

- Ja to ne znam. Ja bih volio da 17.12. počnu promjene u Srbiji. Njih nema već dugi niz godina i nekako, moj osjećaj je da sada postoji neka atmosfera da većina ljudi u Srbiji želi da se nešto promjeni - rekao je. Dodao je kako svoj optimizam temelji na vjerovanju da postoji većina koja želi promjene.

- Ja nisam vidio te analize. Ja sam vidio druge analize. Gledao sam razne analize i ne znam. Izbori u Srbiji nisu slobodni. Mi nemamo slobodne medije. Način zastrašivanja ljudi i manipulacija u izbornom procesu je ogroman. Mi sve to znamo, ali usprkos svemu tome postoji većina - ustvrdio je. Dodao je da "kada ne bi postojali mehanizmi manipulacije i kada bi mediji bili slobodni", Vučić bi izgubio izbore.

- Baviti se prosvjetiteljstvom na Balkanu je utopija, spreman sam da izgubimo - našalio se.

VIDEO Jasna Zlokić otkrila koju pjesmu joj je bilo neugodno pjevati pred svećenicima