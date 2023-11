Mladen iz TBF-a stigao na premijeru u društvu supruge Ane koju rijetko viđamo

VESNA RAVENŠĆAK

Našu glumicu preplavile emocije zbog nepoznate žene koja joj je spasila život: 'To je ravno čudu'

- To je bio poklon za novu godinu. Ja sam dobila pismo od HZZO-a na staru godinu da imam kompatibilnog donora i to od deset parametara svih deset. Znači, to je ravno čudu. Moja Bianca je bila perfect Match sa mnom. To je nevjerojatan osjećaj da negdje postoji čovjek potpuno nepoznati koji vam može spasiti život, kazala je glumica koja se i susrela sa svojom spasiteljicom iz Stuttgarta