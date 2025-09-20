Bivši novinar Nove TV o dijagnozi koja mu je promijenila život: 'Nisam vidio izlaz, a suprug mi je najveća podrška'

Mnogi će se sjetiti Edija Kiseljaka (37) kao dinamičnog i sveprisutnog lica s ekrana Nove TV, gdje je pet godina gradio uspješnu karijeru. Kao novinar kultnog "Red Carpeta" i dugovječnog "IN magazina", bio je prepoznatljivo televizijsko lice, a nakon toga je imao i portal Top Estrada. Edi je odrastao u okolici Zaprešića, a danas živi u Norveškoj sa suprugom Arildom Jensenom (65), no često je u Hrvatskoj, gdje sa suprugom ima i kuću. Nedavno je napisao i roman "Ja sam Edi", u kojem govori o svojoj homoseksualnosti i životu s virusom HIV-a. Trenutak koji mu je zauvijek promijenio život dogodio se prije gotovo deset godina. Nakon što je osjetio simptome slične jačoj gripi, dobio je dijagnozu koja će njegov svijet uzdrmati iz temelja: bio je HIV pozitivan.

FOTO Znate li kako izgledaju Mineini roditelji? Na rođendanskom koncertu tati je posvetila pjesmu

- S dijagnozom sam se suočio sam - i to je bilo najteže. Nisam je dijelio ni s kim, čuvao sam je duboko u sebi, postala je moja najveća tajna. U tom trenutku nisam vidio izlaz. Najcrnje misli su mi prolazile kroz glavu, osjećao sam se zarobljeno i bez nade. Bio je to period kada sam vjerovao da se moj život urušava i da nema svjetla ispred mene. kazao je u razgovoru za Gloriju. Dodao je i kako je upravo strah od reakcije društva bio razlog svemu lošem što je proživio.

- Sama bolest bila je teška, ali još teže bilo je nositi teret šutnje, skrivanja i neprestane bojazni od osude i odbacivanja. Taj strah znao je biti snažniji od svakog fizičkog simptoma, paralizirao me iznutra i oduzimao mi volju za životom, rekao je Edi. Ključ njegovog oporavka i prihvaćanja stanja bila je bezuvjetna podrška koju je dobio od svojih najbližih. Suprug Arild od samog mu je početka bio stijena i najveća potpora, pomažući mu da prođe kroz početni šok i strah. Edi je o svojoj knjizi pisao i na Instagramu.

Mnogi od vas će se možda pitati zašto izlažem sebe i svoj život. Evo odgovora. Jer šutnja nije zaštita, ona je iluzija sigurnosti koja nas guši. Jer predrasude rastu iz neznanja. Jer ne želim da ono što je ranilo mene rani i nekoga drugoga. Jer možda baš sada netko, negdje, sjedi u tišini i misli da je potpuno sam. Jer znam kako to izgleda i ne želim da itko ostane u tom mraku. Jer život se ne svodi na etikete koje nam drugi lijepe. Jer svatko od nas nosi snove, strahove i želju da bude voljen. Zato govorim. Zato pišem. Zato. stojim iza svoje priče, iskeno je napisao Kiseljak.