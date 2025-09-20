Sjećate li se Tamare iz 'Braka na prvu'? Nakon jedne objave nestala je s društvenih mreža, a evo što danas radi

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", Tamara, nakon sudjelovanja u showu odlučila je okrenuti novu stranicu u životu. U "Braku na prvu" bila je u braku s Filipom, no njihova veza brzo je završila, a oboje su se odlučili posvetiti vlastitim ciljevima. Filip se fokusirao na treniranje, dok je Tamara otvorila vlastitu teretanu. Preselila se u Svetu Nedelju i započela samostalan život.

Ipak, nakon vremena provedenog u javnom životu, Tamara je donijela odluku da se povuče s društvenih mreža. Naime, objavila je emotivnu objavu u kojoj je tražila novi dom za svog psa Blue. U objavi je napisala: "Tražimo novi dom za Blue. Zbog životnih okolnosti, s teškim srcem tražim novi dom za svoju predivnu Blue. Život nas ponekad vodi putevima koje nismo planirali. Kako kažu, neke srodne duše se sretnu, no nije suđeno da ostanu zauvijek u ovom životu. Tko je Blue? Četverogodišnja mješanka labradora i retrivera. Sterilizirana, cijepljena i potpuno socijalizirana. Naučena na život u stanu, ali bi voljela imati dvorište. Obožava snijeg, vodu, prirodu i ljude. Savršen spoj čuvara i maze. Ima različite boje očiju koje je čine još posebnijom. Zašto tražimo novi dom? Iako mi je srce slomljeno, želim joj pružiti priliku za život kakav zaslužuje. Kome je Blue namijenjena? Osobi ili obitelji koja će je voljeti, brinuti o njoj i s kojom će dijeliti ljubav i avanture. Zainteresirani? Molim da se jave samo ozbiljni i odgovorni ljudi. Negativni komentari i vrijeđanja nisu dobrodošli. 'Sude ti odluke, no ne znaju koje si opcije imao.' Ako osjećaš da bi ti i Blue mogli biti srodne duše, javi se."

Prema informacijama RTL.hr, Tamara je navodno preselila izvan Hrvatske, gdje gradi novi život, a sve to odlučila je raditi daleko od očiju javnosti.