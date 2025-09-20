Jasna Žalica, 57-godišnja glumica iz Bosne i Hercegovine, široj je publici najprepoznatljivija kao Šefika u popularnoj humorističnoj seriji 'Lud, zbunjen, normalan'. Tijekom svoje impresivne 30-godišnje karijere, Jasna je ostvarila brojne zapažene uloge, no upravo je lik Šefike osvojio srca gledatelja. U seriji je utjelovila kućnu pomoćnicu obitelji Fazlinović, često na meti šala Izeta, kojeg je maestralno glumio pokojni Mustafa Nadarević.

Šefika iz 'Lud, zbunjen, normalan' u stvarnom životu ne izgleda ovako, a evo zašto je jednom napustila seriju

Govoreći o Nadareviću, Jasna je jednom prilikom izjavila: "Mustafa je čovjek zbog kojeg mladi ljudi žele biti glumci i čovjek od kojeg se uči i s kojim vam je i čast i zadovoljstvo, a istovremeno vam se čini da ste s njim oduvijek radili. Prirodno je s njim biti u kadru. On je prijatelj i gospodin glumac".

Iako je u jednom trenutku napustila seriju, Jasna se kasnije vratila, objašnjavajući svoje odluke: "Ta serija je bila moj prvi susret sa TV produkcijom tog obujma. Na početku nismo mogli ni pretpostaviti koji interes će pobuditi kod publike. Prestala sam igrati u seriji, jer su mi se nudili neki drugi poslovi koji su mi u tom trenutku, nakon odigranih 36 epizoda bili atraktivni i zanimljivi, a serija je nastavila svojim tokom. Godinama kasnije, učinilo mi se zabavno da se po stare dane vratim u tu priču. I ne mogu opisati svoju sreću što sam uspjela još malo uživati u društvu i radu sa mojim dragim Mustafom Nadarevićem. Prestali smo snimati zbog korone i nikada više nećemo, zbog toga što nema Muje".

Pri povratku u seriju, Jasna je iznenadila gledatelje novim imidžem - kratkom plavom kosom, što je bio značajan odmak od njezine prethodne duge crne kose. Međutim, u privatnom životu, glumica preferira kraću tamnu frizuru.

Osim po ulozi Šefike, Žalica je cijenjena i zbog svojih izvedbi u filmovima poput "Gori vatra", "Kod amidže Idriza" i "Takva su pravila". Njezina svestranost i talent čine je jednom od najtraženijih glumica u Bosni i Hercegovini. Uz glumačku karijeru, Jasna je i redovna profesorica na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. U privatnom životu, sretno je udana za redatelja Pjera Žalicu, s kojim ima sina Ismara.