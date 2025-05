Bivši nogometaš oduševio u showu i osvojio maksimalan iznos

U novoj epizodi popularnog glazbeno-natjecateljskog showa „Tko to tamo pjeva?“, gledatelji su svjedočili još jednom napetom i zabavnom spektaklu. Natjecatelj Ivan Sesar pokazao je nepogrešiv instinkt i uspješno prošao sve izazove, a na samom kraju, hrabro je riskirao i kući otišao s maksimalnom nagradom u iznosu od 5.000 eura.

Već u prvom izazovu „Prvi dojam“ Ivan je pokazao sigurnost u procjeni. Na pozornici se predstavilo devet intrigantnih natjecatelja karaktera i zanimanja, a među njima su bili kvizašica, klizač, kickboxerica, učiteljica, mesarica, laborantica, vulkanizer, harmonikaš i eurovizijski fan. Iako su panelisti bili podijeljenih mišljenja, Ivan je odlučno eliminirao kickboxericu, što se pokazalo kao pun pogodak, jer, njezina simpatična izvedba potvrdila je da nije dobar glas. Tom odlukom natjecatelj je zaradio svojih prvih 500 eura u emisiji. Ivan je briljirao i u drugom izazovu pod nazivom „Playback“. U prvoj rundi, na unaprijed snimljenu matricu svoje pjesme su izveli kvizašica, klizač, učiteljica i mesarica. „Jedina mi je vjerodostojna bila učiteljica“, istaknula je gostujuća panelistica Minea, a Luka i natjecatelj složili su se s njezinim stavom. Natjecatelj se u trenutku odluke odlučio oprostiti od klizača. „Nije nam jednostavno danas“, komentirao je Luka Nižetić uoči nastupa. Klizač je izveo pjesmu „Benzina“ i potvrdio sumnje da nije riječ o dobrom glasu, a natjecatelj je tom odlukom udvostručio svoj iznos. „Super nam je pokazao onomatopejski kako zvuče klizaljke po ledu“ – našalio se panelist Goran Vinčić.

U drugoj rundi izazova „Playback“ svojim izvedbama predstavili su se laborantica, vulkanizer, harmonikaš i eurovizijski fan. Vulkanizer je pjesmom dirnuo sve prisutne. „Ja ga ne bih izbacio nikada“, izjavio je Goran Vinčić, ganut nastupom, a ni eurovizijski fan nije prošao nezapaženo. „Ako i ne zna pjevati, moramo ga ostaviti, makar zbog showa“, zaključila je Gianna. Natjecatelj je, oslanjajući se na intuiciju koja ga do sada nije iznevjerila, odlučio izbaciti harmonikaša, koji se u razotkrivanju pokazao kao loš glas, te je tako zaradio dodatnih 500 eura, ne pogriješivši ni u jednom izazovu do sada. U trećem izazovu „To sam ja“, natjecatelj Ivan dobio je priliku detaljnije istražiti tajne glasove kroz kratke video priloge. Na nagovor panelista, prvo je pogledao dokazni materijal kvizašice, koja je već ranije ostavila dojam da zna pjevati. No prava provjera uslijedila je s prilogom učiteljice. Dileme su ostale u zraku, a Ivan je za treći prilog odabrao mesaricu. Nakon što je odvagao sve savjete panelista, u razotkrivanje je poslao mesaricu, koja je svojim razigranim, ali vokalno nespretnim nastupom otkrila da je doista loš glas. Natjecatelj je svoj saldo u ovom trenutku povećao na čak 2.000 eura.

Prava drama krenula je u četvrtom izazovu pod nazivom „Tajni studio“, koji je natjecatelju donio priliku da zaviri u dokazne materijale dvoje „sumnjivih“ tajnih glasova. Prvo je u tajni studio poslao laboranticu, no njezin video nije mu otkrio gotovo ništa. Sljedeći je bio eurovizijski fan, za kojega je Ivan od početka tvrdio da nije dobar glas, a ovaj izazov mu je samo dodatno to potvrdio. Iako je bio spreman upravo njega poslati u eliminaciju, Minea ga je uvjerila da se ipak odluči za kvizašicu. Zahvaljujući njezinom savjetu, Ivan je ponovno pogodio i u svoj saldo dodao još 500 eura. U izazovu „Glasoboj“ među preostalim kandidatima našli su se učiteljica, laborantica, vulkanizer i eurovizijski fan, četvorka koja je panelistima zadala najteži izazov do sada. Posebno je pažnju privukao eurovizijski fan svojom energijom i samopouzdanjem. Ipak, panelisti su posumnjali da iza šarmantne maske možda stoji samo dobar glumac. Nakon poduže dileme, Ivan ga je odlučio poslati u eliminaciju i još jednom donio dobru odluku. Šesti točan pogodak zaredom rezultirao je iznosom od impresivnih 3.000 eura.

U izazovu „Ima slike, nema tona“, Ivan je imao zadatak odabrati jednog kandidata koji će na milisekundu pustiti svoj pravi glas. Za taj izazov odlučio je u tajni studio poslati vulkanizera kako bi još jednom potvrdio svoje uvjerenje da se iza njegovog zanimanja krije odličan pjevač. „Ja mislim da vulkanizer nije, ali pjevač je“, zaključila je Minea, dok je sam prilog izazvao popriličnu zbunjenost među panelistima. Ivan je odlučio vulkanizera čuvati do samog kraja, a učiteljicu je poslao u eliminaciju. „Rasturaju svi, sto posto!“, uzviknula je Gianna prije nego što je učiteljica zapjevala i potvrdila kako je itekako dobar glas. Ivan je ovom odlukom ostao bez dodatnih 500 eura.

U izazovu „Intervju“, Ivan je imao posljednju priliku izabrati s kim će ući u završnicu. Suočen s dva preostala tajna glasa, laboranticom i vulkanizerom, natjecatelj i panelisti pokušali su kroz kratka pitanja doći do istine. Na pitanje koje je postavila Gianna: „Misliš li za sebe da si dobar pjevač?“, vulkanizer je odgovorio skromno: „Ne“. Iako je njegov odgovor zbunio sve prisutne, Minea je bila uvjerena da je riječ o dobrom glasu koji je samo skroman. „Osjećam da je on taj!“ zaključila je Minea, a Ivan je odlučio slijediti njezin instinkt i eliminirati laboranticu. No, pokazalo se da je i ona bila dobar glas, pa je Ivan ostao na 3.000 eura. Ipak, pravo uzbuđenje tek je uslijedilo. Ivan je stao pred najtežu odluku – zadržati osvojeni iznos ili riskirati sve u „Finalnom duetu“. Iako je bio zadovoljan osvojenim iznosom, hrabro je riskirao. „Definitivno idemo do kraja“, rekao je odlučno. Minea je izašla na pozornicu i s vulkanizerom izvela svoj hit „Rano“, a već na prve stihove postalo je jasno da Ivan nije pogriješio. Vulkanizer je otkrio snažan glas, a natjecatelj je osvojio maksimalnih 5.000 eura.