Bivši bubnjar Bijelog dugmeta opet završio u bolnici, njegova supruga moli za pomoć: 'Hitno je!'

Bivši bubnjar Bijelog dugmeta i frontmen grupe Vatreni poljubac Milić Vukašinović (73) ponovno je završio u bolnici. Nakon što je nedavno operirao nogu zbog aneurizme, ispostavilo se da je zaražen bolničkom bakterijom, a na kraju su ga snašli i problemi s disanjem.

– Imao sam osjećaj da ću se ugušiti i u 3 ujutro zvali smo hitnu pomoć koja me prebacila u Urgentni centar u Beogradu – rekao je Vukašinović za Avaz.

Srećom, disanje mu se stabiliziralo, ali trpi jake bolove u nozi. Noga me boli isto kao i nakon operacije. To je rez šest centimetara dubok, onda su i neke živce prerezali, što nisu trebali, i to sada boli. Nekontrolirano boli. I ne može ni jedan lijek koji mi daju ublažiti bol – rekao je glazbenik.

– Eto, taj lijek, ne može mi ni on pomoći. Pojačali su, a sad sam rekao doktoru da mi dâ morfij. Rekao je da hoće ako lijek ne odradi svoje.. Ali on se kratko daje. Ne žele napraviti narkomana od mene – rekao je Milić koji ne gubi optimizam.

Vukašinovićeva supruga Suzana u ponedjeljak je i javno zatražila pomoć. "Ima li neki doktor koji radi na Urgentnom (opća intenzivna njega) da mi se hitno javi. Molim RT, hitno je", napisala je Suzana koja o zdravstvenom stanju svog supruga često obavještava javnost. .

Militch

Ima li neki doktor koji radi na Urgentnom (Opšta intenzivna nega) da mi se hitno javi.

Milim RT hitno je. — Suzana Vukašinović (@VukasinovicSu) August 21, 2023

Krajem srpnja napisala kako je njezin suprug operiran te se osjeća dobro. "Hvala dragom Bogu, Mića je operiran, sve je dobro prošlo. Hvala doktoru Igoru Končaru, njegovim kolegama kirurzima i svom medicinskom osoblju kardiovaskularne kirurgije na svemu što su učinili i spasili mu život. Posebna zahvalnost Raki Mariću, Perici Stojanoviću, Banetu Lavu i Miši Begenišiću što su se zauzeli da njegov život bude spašen i što su bili moj vjetar u leđa u ovim teškim trenucima. Također, hvala svim prijateljima i dragim ljudima za svu podršku koju ste mi pružili. Ljubim vas i volim", napisala je Suzana, a njezinu objavu prenio je tada Kurir.

Glazbenik se ranije javio u emisiji "Premijera - Vikend" i govorio o tome kako su mu se pojavili zdravstveni problemi.

"Zbog ogromnih bolova ipak sam poslušao suprugu Suzanu koja je molila da idem kod doktora da vidim što je ta oteklina. Otišli smo, čovjek mi je gledao nogu. Ja sam mu rekao: 'Ma, to je masno tkivo.' Čovjek se zaprepastio, rekao mi je: 'Nije to masno tkivo već aneurizma uvećana tri, četiri puta. Ona ti pritišće neke živce, zato te dolje boli noga. Odmah poslije mene idi na hitnu, traži operaciju, jer ako pukne ta uvećana aneurizma, možeš umrijeti za dvije minute", ispričao je Vukašinović.

Inače, Vukašinović je prošle godine za medije progovorio o svom privatnom životu. Naime, zbog dugova koje mu je poslije smrti ostavila kći Maja Avdibegović, nakon što je prodao stan koji je za nju kupio u Sarajevu nije imao novca za kupnju kuće i živio je kao podstanar.

VIDEO Rene Bitorajac se obrušio na Bišćana i Vidu: Ovo je izdaja!