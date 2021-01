Bivša missica i voditeljica vratila se na televiziju nakon nekoliko godina

Tihanu Zrnić javnost je upoznala prije 21 godinu kada je postala miss Zagreba, a zatim i druga pratilja Miss Hrvatske. Nakon toga postala je i voditeljica, a zatim se posvetila majčinstvu i dnevnom iznajmljivanju. odnedavno je ponovno na televiziji, i to na Sportklubu, gdje prenosi tenis.

- Budući da su svi znali da sam teniska enciklopedija i da gledam tenis po pet, šest sati dnevno, moji stari prijatelji s televizije pustili su glas i tada je uslijedio poziv SportKluba. Tenis je moja ljubav od ranih tinejdžerskih dana. Moja starija kći aktivna je tenisačica koja se okreće profesionalnom bavljenju tenisom, tako da i uz nju upoznajem sve čari toga sporta. Puno je turnira, mečeva, lijepih iskustava, gradova, putovanja iza nas. Pratim sve muške i ženske turnire tijekom kalendarske godine. Za komentiranje se pripremam uz sve moguće izvore informiranja, kojih danas na sreću ima jako puno. Samo treba probrati najvažnije press materijale. Snimamo i tematske emisije prije svih velikih svjetskih teniskih događanja. kazala je Zrnić za tportal i dodala da radi u redakciji s puno mlaih kolega koji su je odlično primili.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

- Uopće nisam osjetila da me netko drugačije gleda kao ženu u tom poslu. Kažem da sam se i sama iznenadila time kako je sve opušteno. Osjećam se kao princeza u toj redakciji jer što god da trebam, dobijem kavalirsku pomoć, a nikakvih predrasuda nema ni u jednom trenutku. Osoba sam koja se brzo prilagođava novoj okolini, tako da mi to nije nikakav problem kroz smijeh i šalu. Malo ironije na svoj račun i odmah je lakše! Nije mi teško raditi ovaj posao jer poznajem materiju, imam televizijskog iskustva i kada se to poveže, onda samo morate poloviti neke nove tehničke stvari. Malo mi je bilo teže nekoliko puta, a onda sam se opustila, glas je krenuo i probudio se teniski žar u komentiranju, rekla je Tihana Zrnić, koja je bila udana za bivšeg nogometaša i trenera Tomislava Ivkovića. Rastali su se 2009. i imaju dvije kćerke.

- Pubertet je u sportu nekako lakši. Luna je 15-godišnjakinja tenisačica, a Leni 13-godišnjakinja odbojkašica. Kad nisam na tenisu, onda sam na odbojci. Cure su žive, vesele, samostalne, okreću očima, lupaju vratima, ali dan po dan, pa će i to proći. Uglavnom, gledamo se preko nišana, rekla je Zrnić.