Hospitaliziran zbog moždane aneurizme! Otkriveno u kakvom je stanju sada Dr. Dre

Američki reper, producent i poduzetnik Dr. Dre, koji je zbog moždane aneurizme proveo više od tjedan dana na odjelu intenzivne skrbi u bolnici u Los Angelesu, vratio se kući, rekao je CNN-u njegov odvjetnik Peter Paterno.

"Kod kuće je gdje se sada postupno oporavlja", napisao je Paterno u kratkom e-mailu za CNN u nedjelju, ne objavivši pojedinosti o glazbenikovu stanju.

Vijest je objavljena nakon više od tjedan dana otkako je Dr. Dre (55), sedmerostruki dobitnik Grammyja, podijelio vijest o svojem zdravstvenom stanju na Instagramu.

Informaciju o glazbenikovu povratku kući podijelio je i njegov prijatelj, reper Ice-T. "Dr. Dre se vratio kući i izgleda dobro", napisao je.

Glazbenik i producent će u svojem domu do daljnjega imati cjelodnevnu medicinsku njegu, piše TMZ.

Podsjetimo, pošto je reper odvezen u bolnicu, lopovi su pokušali opljačkati njegovu kuću, no sve je ipak ostalo samo na pokušaju zahvaljujući brzoj reakciji njegovih čuvara.