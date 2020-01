Bivša HRT-ovka godinu dana nakon tragičnog gubitka: 'Imali smo sve...fališ'

– Nismo tada puno imali, ali imali smo sve. Tata. Prošla je prva godina. Znam da me gledaš s boljeg mjesta i da bi me zbog nekih mojih postupaka i opet, kao i tih dječjih godina, najradije izlupao papučom, pa plakao sa mnom... Fališ – napisala je u posebno dirljivoj objavi Sandra Križanec, producentica i urednica na N1 televiziji koja je prije godinu dana nenadano izgubila oca.

Naime, u gostovanju u emisiji "Dan De" otkrila je kako joj i dalje teško pada gubitak.

– Dogodilo se iznenada, odlazak koji nitko nije očekivao na taj način, splet nesretnih okolnosti. Kad ode tako netko blizak, uvijek si izvan sebe, postavljaš si sto pitanja. Jesam li mogla više, odvesti ga u bolju bolnicu, zvala sam i neke liječnike da ih pitam što sam trebala učiniti. Mučim se s time i danas. Što nisam obavila s njim neki posljednji razgovor. Nisam ga vidjela, i to me muči – priznala je voditelju Danielu Delaleu i dodala kako često i danas preispituje to što je zbog posla napustila rodnu Slavoniju i došla u Zagreb te razvila karijeru.

Nakon što je došla studirati u Zagreb, doznala je da su joj roditelji preko noći dobili otkaz pa se morala vratiti u Osijek gdje je upisala Ekonomski fakultet. Gotovo istodobno dobila je honorarni posao na HRT-u, ali s punim radnim vremenom i otada joj se novinarstvo uvuklo pod kožu.

Inače, nakon dvadeset godina na HRT-u dala je otkaz i dobila poziv od N1. Svojedobno je izjavila da je otišavši odande osjećala ponos na svoj rad, ali s okusom gorčine.