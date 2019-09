Bivša cura princa Harryja rekla 'da, uzimam' pa došla u Hrvatsku!

Još jedan slavni par na sami kraj ljeta stigao je na odmor u Hrvatsku i to na mnogima omiljeni otok Hvar.

Britanska pjevačica Ellie Goulding sa suprugom Casparom Joplingom nakon vjenčanja ovog vikenda stigla je u Hrvatsku na uživanje u medenom mjesecu. Prema pisanju portala Story.hr zaljubljeni novopečeni mladenci jučer su prošetali Hvarom, a pjevačica se nije odbila fotografirati s fanovima koji su ih primjetili.

Ellie je inače bivša djevojka princa Harryja, vojvode od Sussexa i suprug Meghan Markle.

- Ona i suprug nasmiješeni su šetali centrom Hvara. Djelovali su jako zaljubljeno, stalno su se pogledavali i držali za ruke. Ellie je jako ljubazna i pristupačna. Čestitale smo joj na vjenčanju, a ona nam je poželjela ugodan ostatak dana. Zatim se u društvu supruga uputila u hotel Palace Elizabeth - ispričala je obožavateljica za Story.

Raskošna svadba pjevačice i Caspara održala se u New Yorku nakon dvije godine veze. Ellie je promijenila čak četiri vjenčanice, a neki od slavnih uzvanika bili su pjevač James Blunt, princeze Beatrice i Eugenie, glumac Orlando Bloom, njegova zaručnica Katy Perry te glumica i manekenka Sienna Miller.

Neki od njezinih najpoznatijih hitova su pjesme 'Love Me Like You Do', 'Burn', 'On my mind', 'Beating heart'. Pjesma 'Love Me Like You Do' pojavljuje se kao glavna pjesma jednog od nastavaka popularnog filma '50 nijansi sive'.