FOTO Zaljubljeni i predivni! Rijedak zajednički prizor našeg slavnog glumačkog para

Brojna poznata lica hrvatskog glumišta okupila su se u četvrtak navečer u pulskoj Areni, gdje je svečano otvoren 73. Pulski filmski festival. Posebnu pozornost na crvenom tepihu privukli su Goran Navojec (55) i Marija Škaričić (48), poznati glumački par koji se rijetko zajedno pojavljuje u javnosti. Ovoga su puta napravili iznimku te su dobro raspoloženi pozirali okupljenim fotografima. Navojec i Škaričić svoj privatni život godinama nastoje držati podalje od očiju javnosti, zbog čega njihova zajednička pojavljivanja redovito privlače pozornost. Na otvorenju festivala nisu izbjegavali objektive, nego su u više navrata zajedno pozirali na crvenom tepihu. O svojoj vezi rijetko govore, no Navojec je 2024. godine, nakon njihove suradnje na filmu "Nakon ljeta" redatelja Danisa Tanovića, otkrio koliko cijeni partnericu kao glumicu. Oboje su ostvarili uloge u filmu, premda se njihovi likovi u njemu ne susreću. "Mi se u filmu ne susrećemo, ali imali smo priliku raditi nekoliko filmova i ona je meni stvarno najbolja glumica. Ne samo u Hrvatskoj, nego i na ovim prostorima, kako mi to kažemo. Divno je s njom raditi, bojali smo se toga prvi put, kad smo imali priliku raditi skupa, međutim probili smo led i prekrasna je kolegica, osim što je prekrasna žena. Prekrasan je čovjek i predivna kolegica", rekao je glumac za In Magazin.

Marija i Goran poznaju se još iz vremena kada je ona studirala s njegovim mlađim bratom Bojanom Navojcem. Tijekom godina povezivali su ih različiti poslovni i prijateljski odnosi, a glasine da su postali ljubavni par pojavile su se početkom 2016. godine. Ni tada nisu izravno potvrdili vezu, nego su na pitanja o svojem odnosu odgovorili duhovito i bez otkrivanja pojedinosti iz privatnog života.

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Prije veze s Marijom, Navojec je bio u braku s plesačicom i koreografkinjom Larisom Lipovac Navojec. U rujnu 2015. objavili su da se rastaju nakon šest godina braka, a ukupno su zajedno proveli 13 godina. Imaju sina Grgura, rođenog u travnju 2010. godine, te su i nakon razvoda ostali u prijateljskim odnosima. Larisa je zadržala oba prezimena, među ostalim i zato što se njihov sin preziva Navojec. Marija Škaričić prije veze s Navojcem deset je godina bila u vezi s redateljem Hrvojem Hribarom. Njihova je veza završila 2011. godine, a nakon prekida izjavili su da su se mirno razišli i ostali prijatelji.

**Uz korištenje AI-ja