Biste li ga prepoznali? Nevjerojatna transformacija slavnog glumca za kojim su uzdisale brojne žene

Glumac Brendan Fraser najpoznatiji široj javnosti je najpoznatiji po ulozi u filmu "George iz džungle" koji je snimio 1997. godine. Njegovo mišićavo tijelo bilo je pravi mamac za žensku publiku koja je film gledala samo zbog Brendana i svih silnih scena u kojima je razgolićen.

No, osim Georgea, glumio je i u nekoliko filmova iz serijala Mumija, te su ga i oni, između ostalih, vinuli prema statusu megazvijezde. Brendan se nakon toga pojavljivao u još nekim filmovima i televizijskim serijama, no nije uspio postići isti uspjeh. Nakon što su se mnogi zapitali gdje je danas, jer akcijskog heroja dugo nije bilo na velikom platnu, Brendan se pojavio u javnosti, a izgleda neprepoznatljivo. Natukao je kilograme, ostario je, te mu se prorijedila kosa, no još uvijek ima prekrasne plave oči koje bliješte na gotovo svakoj fotografiji. Fraser je izgledom šokirao mnoge nakon što se pojavio na premijeri filma 'No Sudden Moves' u kojem glumi uz Davida Harboura i Jona Hamma.

Foto: Profimedia Inače, glumac je objasnio zašto ga dugo nije bilo u blockbusterima. U jednom intervjuu 2018. tvrdio je da ga je Hollywood stavio na crnu listu. Isto tako je priznao, za vrijeme #meToo pokreta, i da je imao neugodno iskustvo tijekom svojih početaka u toj industriji te da ga je novinar Philip Berk iz HFPA pokušao spolno zlostavljati. Fraser je u prosincu prošle godine proslavio 52. rođendan, a čini se da se polako ponovno počinje probijati. Naime, redatelj Darren Aronofsky pozvao ga je da u filmu ''The Whale'' odigra glavnu ulogu. Riječ je o filmu koji će se snimati prema scenariju off-Broadway predstave o čovjeku koji ima oko 300 kilograma, živi u zabačenom gradiću kao samotnjak i pokušava obnoviti vezu sa svojom kćeri.

