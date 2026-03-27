Daniela osvojila 10.000 eura, znate li vi što je kulak?

Izvrsna igra i napetost obilježili su i ovotjednu emisiju kviza Tko želi biti milijunaš?. Josipu Bračulju presudilo je deveto pitanje – ono o nogometnim transferima. Netočno je odgovorio i kviz napustio sa 150 eura. Daniela Andrašek odustala je na 12. pitanju jer nije znala što znači riječ "kulak" na ruskom, pa je kući otišla s osvojenih 10.000 eura.

U prvom "Najbržem prstu" nitko od natjecatelja nije točno poredao faze preobrazbe kukaca – jaje, ličinka, kukuljica i imago. U drugom pokušaju, u kojem je trebalo složiti riječi abecednim redom, najbrži je bio Josip Bračulj iz Solina, turistički vodič koji u slobodno vrijeme voli sport, čitanje i filmove. Na sedmom pitanju Josip je zatražio pomoć publike. Pitanje za 600 eura glasilo je: Koja je riba narančastocrvene boje poznata i kao rumenac? Ponuđeni odgovori bili su: A: gavun, B: inćun, C: lubin i D: arbun. Publika je čak 91 posto glasova dala odgovoru D: arbun, dok je 9 posto glasovalo za odgovor C: lubin. Za odgovore A i B nije bilo nijednog glasa.

Josip je, tako zahvaljujući pomoći publike, osvojio 600 eura. Na idućem, osmom, pitanju natjecatelj je iskoristio drugog džokera – "zovi". Tražilo se prepoznati o kojem je liku riječ na temelju glumačke postave iz istog filma: Logan Lerman tumači Hama, Douglas Booth Šema, a Leo McHugh Carroll Jafeta, dok je trebalo odgovoriti koga u tom filmu utjelovljuje Russell Crowe. A: Noe, B: David, C: Mojsije ili D: Salomon. Nažalost, džoker mu nije uspio pomoći jer nije stigao reći svoje mišljenje. Unatoč tome, Josip je kao konačan odgovor odabrao A: Noe – za koji je od početka smatrao da je točan, ali je tražio dodatnu potvrdu. Pokazalo se da je bio u pravu te je tim odgovorom osvojio 1.000 eura.

Na devetom pitanju, posvećenom nogometu, natjecatelj je iskoristio i svog posljednjeg džokera. Trebalo je odgovoriti kojem je nogometnom klubu dosada isplaćena najveća odšteta za transfer njegova igrača. Ponuđeni odgovori bili su: A: Juventusu, B: Monacu, C: Barceloni ili D: Bayernu. Nakon džokera "pola-pola" ostali su odgovori B: Monacu i C: Barceloni. Josip se dvoumio, smatrao je da je riječ o transferu Kyliana Mbappéa, te je na kraju odabrao odgovor B: Monacu. Međutim, to nije bio točan odgovor na pitanje vrijedno 2.500 eura, pa je kući otišao s iznosom prvog praga, 150 eura. Kako je pojasnio Tarik, riječ je o transferu iz 2017. godine kada je Neymar iz Barcelone, s kojom je tada imao ugovor, prešao u PSG za rekordnih 222 milijuna eura. Točan odgovor bio je C: Barceloni.

Na vrući stolac nasuprot Tarika, iduća je sjela Daniela Andrašek, koja je također odabrana u drugom pokušaju "Najbržeg prsta". Dolazi iz Brezničkog Huma, radi kao voditeljica prodavaonice mješovite robe. Majka je troje djece i baka troje unuka.

Prvog džokera Daniela je iskoristila već na šestom pitanju. Trebalo je prepoznati frazem kojim se u trećem poglavlju druge biblijske knjige opisuje zemlja kanaanska. Ponuđeni su bili odgovori A: vino i voda, B: krv i znoj, C: med i mlijeko ili D: nebo i zemlja. Natjecateljicu je "najviše vukao" odgovor C, no ipak je zatražila je pomoć publike.

Publika je najviše glasova, njih 70 posto, dala odgovoru C, dok je 17 posto odabralo D, a 13 posto A. Odgovor B nije dobio nijedan glas. Daniela je potom odabrala C kao konačan odgovor i tako osvojila 300 eura.

Drugog džokera natjecateljica je iskoristila na devetom pitanju. Trebalo je odgovoriti u kojem je gradu 1662. katalogizirana zbirka knjiga Nikole Zrinskog "Bibliotheca Zriniana". Ponuđeni odgovori bili su: A: Osijek, B: Šibenik, C: Čakovec ili D: Karlovac.

Daniela se od početka dvoumila između Šibenika i Čakovca te je zatražila džokera "pola-pola". Nakon toga su ostali odgovori A: Osijek i C: Čakovec, pa je odabrala C: u Čakovec. To se pokazalo točnim, čime je osvojila 2.500 eura.

Za prelazak drugog praga natjecateljica je iskoristila i posljednjeg džokera – "zovi". Nije znala o kojoj ženi govori "teorija tuge" Slavenke Drakulić – A: o Dori Maar, B: o Isidori Duncan, C: o Milevi Marić ili D: o Fridi Kahlo.

Džoker nije znao odgovor, no povezao je "teoriju" s Einsteinom pa je mislio da je riječ o Milevi Marić. Daniela se nije mogla odlučiti što učiniti pa je, nakon kraćeg dvoumljenja, odlučila poslušati džokera i kao konačan odgovor odabrala C: o Milevi Marić. To je bio točan odgovor na 10. pitanje te je osvojila 5.000 eura.

Na idućem, 11. pitanju za 10.000 eura, Daniela je smatrala da je točan odgovor Courteney Cox i da je sedam puta tumačila istu ulogu u filmskom serijalu Vrisak (Scream). U ponudi su bile i Mira Sorvino, Mila Kunis te Demi Moore. – U svijetu filmova strave drži rekord. Naime, sedam je puta uzastopno glumila istu ulogu, u nekom horor serijalu. Ove godine je snimljen sedmi "Vrisak" u kojem ona glumi novinarku Gale Weathers. Courteney Cox je točan odgovor, pojasnio je Tarik.

Odgovor na 12. pitanje Daniela nije znala pa je odustala i uzela iznos od 10.000 eura te "simpatije publike i ove koje vidite i koje ne vidite", kako je rekao Tarik Filipović.

Pitanje za 18.000 glasilo je: Kulak je izraz koji potječe iz Rusije i označava bogatog seljaka. Što znači riječ kulak na ruskom jeziku? U ponudi su bili A: glava, B: leđa, C: trbuh i D: šaka. Da je odgovarala, natjecateljica bi odabrala C: trbuh. – U Sovjetskom Savezu postojao je naziv za klasnog neprijatelja koji se koristio tijekom politike dekulakizacije i kolektivizacije, što je dovelo do sustavnog izrabljivanja, deportacija i ubojstava milijuna seljaka. Šaka je točan odgovor – objasnio je na kraju Tarik Filipović.