Nogometni velikani 'poludjeli' za vatrenim koji je sinoć briljirao, žele ga Real, Barcelona, Liverpool...

Luka Vušković (19) postao je jedan od najtraženijih mladih igrača u europskom nogometu. Sjajnim igrama ove sezone u HSV-u privukao je pozornost najvećih klubova, no gotovo je sigurno da sljedeće sezone neće nositi dres njemačkog drugoligaša.

Mladi stoper trenutačno je na posudbi iz Tottenhama, koji ga je iz Hajduka doveo za 11 milijuna eura. Posudba mu istječe 30. lipnja, nakon čega bi se trebao vratiti u London, no njemački mediji navode da se ondje vjerojatno neće dugo zadržati. Navodno nije oduševljen svojim statusom u klubu, osobito nakon odluke da ga se pošalje na posudbu.

Interes za Vuškovića pokazuje europska nogometna elita. U svojim redovima žele ga vidjeti Real Madrid, Liverpool i Barcelona. Madridski klub pratio ga je još u juniorskim danima, dok bi Liverpool mogao reagirati ovisno o situaciji s Ibrahimom Konateom, kojem ugovor istječe na kraju sezone.

Barcelona također ozbiljno razmatra njegov dolazak, a dodatni plus za Katalonce je činjenica da je njegov agent Pini Zahavi u dobrim odnosima s predsjednikom kluba. Uz to, Ivan Rakitić ga je navodno preporučio bivšem klubu.

Od ranije se spominjao i interes Bayerna i Chelseaja, no ostaje pitanje tko će biti spreman izdvojiti iznos koji bi mogao premašiti njegovu trenutačnu vrijednost od oko 60 milijuna eura.

Bivšeg stopera Hajduka uskoro čeka i nastup za hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, gdje bi mu cijena mogla dodatno porasti. U pobjedi protiv Kolumbije (2:1) već je pokazao koliko je dobar i zabio je svoj prvijenac za vatrene.