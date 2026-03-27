Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Kaos zbog olujnog vjetra: Zatvoren Sv. Rok, vatrogasci u Zagrebu imaju pune ruke posla, problemi u tramvajskom prometu
FOTO Prometni kolaps u Zagrebu, oštećeni tramvajski vodovi, otkazana nastava, Tomašević će se obratiti građanima
FOTO Apokaliptično jutro u Zagrebu - potrgani vodovi, skele, letio crijep, semafor: Ovo je 100 fotografija nevremena
FOTO Ako ste u prometu, oprez: Jak vjetar iščupao je semafor na jednoj od najprometnijih zagrebačkih ulica
Vatrogasci apeliraju: Zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi
FOTO Pogledajte posljedice strašnog olujnog vjetra koji i dalje hara Zagrebom
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAGREPČANIMA NIJE SVEJEDNO

A što s Vjesnikom? Pitali smo stručnjaka može li izdržati ove nalete vjetra

Zagreb: Počelo uklanjanje natpisa s vrha Vjesnikovog nebodera
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/6
Autor
Nikolina Orešković
27.03.2026.
u 10:31

Unatoč tome, ostaje otvoreno pitanje koliko je Vjesnikov neboder doista očišćen te postoji li mogućnost da vjetar raznosi preostali otpad.

Udari vjetra u Zagrebu od jučer poslijepodne povremeno prelaze 90 kilometara na sat, a na automatskoj postaji Sokolovac zabilježeni su i orkanski udari od oko 120 kilometara na sat. Zagrepčanima, osobito onima koji žive u blizini Vjesnikova nebodera, situacija izaziva zabrinutost. Ipak, Mario Uroš, konstrukter iz Hrvatski centar za potresno inženjerstvo i izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, ističe da razloga za strah ne bi trebalo biti.

Maknuta je fasada pa neboder ne pruža otpor vjetru što je dobro jer on može slobodno prolaziti kroz njega – objašnjava. Dobra stvar je, dodaje, i što pada kiša pa se niti čestice azbesta ne prenose okolo.

Unatoč tome, ostaje otvoreno pitanje koliko je Vjesnikov neboder doista očišćen te postoji li mogućnost da vjetar raznosi preostali otpad. Situaciju bi dodatno trebao rasvijetliti obilazak gradilišta koji je za 10.30 najavio potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
Zagreb: Počelo uklanjanje natpisa s vrha Vjesnikovog nebodera
1/202
Ključne riječi
Mario Uroš Vjesnik Zagreb nevrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!