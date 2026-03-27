A što s Vjesnikom? Pitali smo stručnjaka može li izdržati ove nalete vjetra

Udari vjetra u Zagrebu od jučer poslijepodne povremeno prelaze 90 kilometara na sat, a na automatskoj postaji Sokolovac zabilježeni su i orkanski udari od oko 120 kilometara na sat. Zagrepčanima, osobito onima koji žive u blizini Vjesnikova nebodera, situacija izaziva zabrinutost. Ipak, Mario Uroš, konstrukter iz Hrvatski centar za potresno inženjerstvo i izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, ističe da razloga za strah ne bi trebalo biti.

– Maknuta je fasada pa neboder ne pruža otpor vjetru što je dobro jer on može slobodno prolaziti kroz njega – objašnjava. Dobra stvar je, dodaje, i što pada kiša pa se niti čestice azbesta ne prenose okolo.

Unatoč tome, ostaje otvoreno pitanje koliko je Vjesnikov neboder doista očišćen te postoji li mogućnost da vjetar raznosi preostali otpad. Situaciju bi dodatno trebao rasvijetliti obilazak gradilišta koji je za 10.30 najavio potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.