Dio A1 zatvoren za sav promet, zimski uvjeti na cestama
Zbog opasnog vremena otkazana nastava u Zagrebu
KAOS U ZAGREBU

Vatrogasci apeliraju: Zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi

Oštećeni tramvajski vodovi, nema prometa između Maksimira i Dubrave
27.03.2026.
u 08:35

- Ne stignemo odrađivati intervencije koliko dobivamo zahtjeva za nove - kazao je Tomislav Resman, zamjenik zapovjednika JVP Zagreb

Jako nevrijeme pogodilo je Zagreb i Zagrebačku županiju gdje je danas otkazana nastava za sve učenike. Uz to, došlo je i do poremećaja u tramvajskom prometu. Zagrebački vatrogasci imali su već stotine intervencija, a nove dojave stižu im neprestano. Detalje je za N1 otkrio Tomislav Resman, zamjenik zapovjednika JVP Zagreb, te apelirao na građane da ih zovu samo ako je to nužno. 

- Od kada je nevrijeme krenulo, zabilježili smo oko 350 intervencija. Samo od ponoći do sada imamo preko 120 intervencija. Noć je bila izuzetno teška jer je vjetar neprekidno puhao i otežavao nam svaku intervenciju - kazao je te opisao kako su, između ostaloga, stabla padala na automobile i kuće. 

- Trenutno obrađujemo oko 60 intervencija, a imamo 250 na čekanju. Ne stignemo odrađivati intervencije koliko dobivamo zahtjeva za nove. Imamo dovoljno ljudi, ali ovaj vjetar nam onemogućava da radimo intervencije s vatrogasnim ljestvama koje bi nam uvelike olakšale - kazao je pa se osvrnuo na pozive koji i dalje pristižu. 

- Imamo deset operatera linija. Linija se nije gasila, naš telefon zvoni već skoro 24 sata bez prekida. Savjetujem građanima - zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Nemojte nas zvati ako je nečiji tobogan pao u vaše dvorište. Možda u tom trenutku netko treba pomoć, a vi zauzimate naše linije. Imamo puno intervencija, a nas nema toliko. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi - zaključio je.

Situaciju iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.
