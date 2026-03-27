Ida Prester otkrila pravu dramu ispred njene kuće: 'Stiže služba ubrzo, isprike susjedima'

Nezapamćeno nevrijeme noćas i jutros pogodilo je gotovo cijelu Hrvatsku, a glavni grad Zagreb našao se pod crvenim meteoalarmom zbog olujnog vjetra koji ruši stabla i izaziva velike probleme u prometu. Ulice su prepune granja, dijelovi grada povremeno bez struje, a građani su pozvani da ostanu kod kuće ako ne moraju izlaziti. Posebno su pogođena rubna naselja i parkovi u kojima su stabla popucala pod naletima vjetra koji je dosezao brzinu i do 120 kilometara na sat.

Pjevačica i voditeljica Ida Prester na Instagramu je otkrila kako je i njezin dom pretrpio štetu. "Otišla i grana s našeg bora ispred kuće. Stiže služba ubrzo, mičemo to s ceste, isprike susjedima", napisala je uz fotografiju slomljene grane koja je završila nasred ceste. Njezina objava izazvala je zabrinutost među pratiteljima, ali i pokazala razmjere problema koji su jutros pogodili brojne Zagrepčane.

Zbog opasnih vremenskih uvjeta, građani su jutros na svoje mobitele primili upozorenje sustava RHMZ-a i Civilne zaštite, kojim se obavještava da se nastava u svim osnovnim i srednjim školama neće održati. "Zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području Grada Zagreba, danas se neće održati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Više na poveznici: 112.hr/8OC", stajalo je u poruci koja je stigla i na engleskom jeziku za strane posjetitelje i stanovnike glavnog grada. Meteorolozi upozoravaju da bi se vjetar mogao smiriti tek poslijepodne, no apeliraju na građane da ne parkiraju automobile ispod stabala, ako je moguće, te da uklone labave predmete s balkona i terasa kako bi se spriječile dodatne štete.

Zbog nevremena se oglasila i Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ona je navela kako su za danas na snazi brojna upozorenja za opasne vremenske pojave. - Crveno upozorenje najvišeg stupnja znači da je vrijeme izuzetno opasno. Izdano je za zagrebačko područje zbog olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Udari vjetra od jučer poslijepodne povremeno su veći od 90 km na sat. Na automatskoj postoji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 km na sat. Olujan vjetar puhat će još i danas tijekom cijelog dana, a osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje - navela je.