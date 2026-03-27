FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Vjetar će i dalje harati, evo kada se očekuje smirivanje. Još će se podebljati i snježni pokrivač
A što s Vjesnikom? Pitali smo stručnjaka može li izdržati ove nalete vjetra
Tomašević: Vjetar dosegnuo 120 km/h, hitne službe primile više od 1000 poziva, ima ozlijeđenih
Vatrogasci apeliraju: Zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi
Dramatično jutro zagrebačkih vatrogasaca: Zvao me i rekao 'šefe, netko od nas će poginuti'
NAKON NEVREMENA

Ida Prester otkrila pravu dramu ispred njene kuće: 'Stiže služba ubrzo, isprike susjedima'

Vecernji.hr
27.03.2026.
u 11:44

Otišla i grana s našeg bora ispred kuće. Stiže služba ubrzo, mičemo to s ceste, isprike susjedima", napisala je uz fotografiju slomljene grane koja je završila nasred ceste. Njezina objava izazvala je zabrinutost među pratiteljima, ali i pokazala razmjere problema koji su jutros pogodili brojne Zagrepčane.

Nezapamćeno nevrijeme noćas i jutros pogodilo je gotovo cijelu Hrvatsku, a glavni grad Zagreb našao se pod crvenim meteoalarmom zbog olujnog vjetra koji ruši stabla i izaziva velike probleme u prometu. Ulice su prepune granja, dijelovi grada povremeno bez struje, a građani su pozvani da ostanu kod kuće ako ne moraju izlaziti. Posebno su pogođena rubna naselja i parkovi u kojima su stabla popucala pod naletima vjetra koji je dosezao brzinu i do 120 kilometara na sat.

Zbog opasnih vremenskih uvjeta, građani su jutros na svoje mobitele primili upozorenje sustava RHMZ-a i Civilne zaštite, kojim se obavještava da se nastava u svim osnovnim i srednjim školama neće održati. "Zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području Grada Zagreba, danas se neće održati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Više na poveznici: 112.hr/8OC", stajalo je u poruci koja je stigla i na engleskom jeziku za strane posjetitelje i stanovnike glavnog grada. Meteorolozi upozoravaju da bi se vjetar mogao smiriti tek poslijepodne, no apeliraju na građane da ne parkiraju automobile ispod stabala, ako je moguće, te da uklone labave predmete s balkona i terasa kako bi se spriječile dodatne štete.

Zbog nevremena se oglasila i Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ona je navela kako su za danas na snazi brojna upozorenja za opasne vremenske pojave. - Crveno upozorenje najvišeg stupnja znači da je vrijeme izuzetno opasno. Izdano je za zagrebačko područje zbog olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Udari vjetra od jučer poslijepodne povremeno su veći od 90 km na sat. Na automatskoj postoji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 km na sat. Olujan vjetar puhat će još i danas tijekom cijelog dana, a osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje - navela je. 

showbiz Zagreb nevrijeme Ida Prester

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Jim Seals i Dash Crofts
Preminuo pjevač velikog hita iz 70-ih, kontroverzna pjesma zamalo mu je uništila karijeru

Iako su bili poznati po blagom zvuku i pozitivnim porukama, 1974. godine našli su se u središtu velike kontroverze koja je ozbiljno uzdrmala njihovu popularnost. Samo godinu dana nakon povijesne presude Roe protiv Wadea, kojom je u SAD-u legaliziran pobačaj, objavili su pjesmu "Unborn Child" s istoimenog albuma. Pjesma je imala eksplicitan stav protiv pobačaja, što je izazvalo žestoke reakcije dijela publike i radijskih postaja koje su je odbijale puštati

Srijeda na Danima Porina donijela emociju i ćakulu, četvrtak nastavlja vrhunskim koncertom

Porin za životnu djelo Krsti Jurasu je u ime obitelji primio njegov sin Ivan Juras. Bio je to dirljiv trenutak koji je podsjetio na bogat autorski opus i trag koji je Juras ostavio u hrvatskoj glazbi. Kao jedan od istaknutih autora dalmatinske pjesme, Krste Juras svojim je radom obilježio generacije izvođača i publike, a njegove pjesme i danas žive na koncertnim pozornicama, festivalima i u eteru

