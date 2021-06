Nakon ispadanja Hrvatske s Eura Iva Šarić se oglasila na Instagramu

Bivša manekenka Iva Šarić, djevojka našeg reprezentativca Brune Petkovića oglasila se na Instagramu nakon ispadanja Hrvatske s Eura. Naime, Iva je objavila fotografiju na Insta Storyju kojojm je podržala oca svog djeteta.

"U porazu i pobjedi" napsiala je Šarić u uz fotografiju dresa na kojem je i Petkovićev broj.

Foto: Instagram

Podsjetimo, početkom travnja bivša manekenka, a sada jedna od voditeljica emisije Klub7 Iva Šarić rodila je svog trećeg sina kojem su ona i njezin partner, nogometaš Bruno Petković dali ime Adriano. Iva je još uvijek na porodiljnom ali na zamolbu prijatelja snimila je jednu kampanju i tako se na kratko odvojila od sinova.

- Beba je, kao i kod svakoga, tako i kod nas, unijela neki novi život i tu neku notu. Ja ne znam kako to opisati, moja djeca su se tome jako veselila, ali oni su mene užasno iznenadili kako su prihvatili bebu i ponašaju se zaštitnički prema njemu. Jako dobro funkcioniramo, iskreno malo sam se čak i bojala, ali jako jako smo dobar tim - izjavila je Iva u razgovoru za IN Magazin odgovarajući na pitanje koliko je prinova učvrstila njezinu vezu s Petkovićem i kako su njezini stariji sinovi prihvatili bebu, a dodala je kako će na porodiljnom biti sigurno do jeseni.

Za vezu bivše manekenke i našeg nogometnog reprezentativca saznalo se prošlo ljeto kada su zajedno bili na ljetovanju i ubrzo su počeli živjeti zajedno. Iva iza sebe ima brak s nogometašem Jerkom Lekom za kojeg se udala 2012. godine. Osvojila ga je 2008. godine, a četiri godine kasnije održano je vjenčanje u crkvi sv. Josipa na Trešnjevci. Iva je imala 19 godina, a Jerko 32 godine. U braku su dobili dva sina Carlosa kojem je osam godina i Leona koji ima šest godina.

