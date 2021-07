Bill Cosby oglasio se nakon što je pušten iz zatvora: Hvala svima koji su me podržavali dok sam ovo prolazio

Nikad nisam promijenio svoj stav ni svoju priču. Uvijek sam održavao svoju nevinost. Hvala svim mojim obožavateljima, prijateljima i onima koji su me podržavali dok sam prolazio kroz ovu kalvariju. Posebna hvala Vrhovnom sudu Pennsylvanije koji su se držali zakona - stoji u objavi koja je osvanula na Twitteru glumca i komičara Billa Cosbyja.

Naime, Cosby je nakon malo više od dvije godine zatvora ponovno slobodan čovjek. U toj ustanovi završio je jer je 2018. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri do 10 godina, za seksualni napad na bivšu košarkašicu Andreu Constand. Ova oslobađajuća presuda, koja je šokirala mnoge donesena je nakon što je uložio žalbu, koja je i prihvaćena, a sud je odlučio da ga je dogovor s odvjetnikom košarkašice od prije više od nekoliko desetljeća trebao štititi od kazne zatvora. Naime, iako je Cosbyja koji je bio poznat po ulozi brižnog oca i supruga u seriji 'Cosby show' za nedolično ponašanje i spolno zlostavljanje prijavilo je oko 60 žena, ovaj put je u zatvoru završio isključivo zbog seksualnog zlostavljanja Andree Constand koja je tvrdila kako ju je komičar drogirao i napastovao u njezinom domu 2004.

Constand je Cosbyja prijavila te tužila privatnom tužbom još 2005. godine, kako joj je savjetovao odvjetnik Bruce Castor. On je smatrao da u njezinoj priči ima previše rupa i da će tako najlakše istjerati pravdu i dobiti neki novac od glumca. Bill je zbog dogovora s Castorom iza kulisa, već tada priznao da je bivšu košarkašicu drogirao i seksualno iskoristio dok je bila onesviještena, no tvrdio je da je sve bilo sporazumno.Dati ovaj iskaz te 2005. godine pristao je isključivo jer mu je Castor obećao da neće završiti u zatvoru(nije poznato je li postojao neki dokumet koji su obojica potpisali), ako to učini. Više od desetljeća kasnije, 2015. godine, isto svjedočenje Billa Cosbyja, zbog kojeg je na kraju i završio u zatvoru, iskoristio je ponovno Castorov nasljednik(nije poznato je li znao za dogovor koji je njegov prethodnik učinio iza kulisa), odvjetnik Kevin Steele. Cosby je, naime, zbog zlostavljanja Constand uhićen 2015. godine, upravo zbog tog iskaza iz 2005. godine, koji je sudu tada bio prezentiran kao novi dokaz, da je glumac seksualni predator i da je sam priznao da je silovao i drogirao bivšu košarkašicu. Ozloglašeni komičar, inače, nije htio ponovno svjedočiti, a sud je ovaj put uvažio njegov iskaz iz 2005. kao dokaz.

No, nakon uvažene žalbe Vrhovni sud u Pennyslvaniji odlučio je da ga više ne smiju držati u zatvoru i da su odbačene sve optužbe protiv njega u ovom slučaju - zbog to zakulisnog dogovora s prijašnjim odvjetnikom Andree Constand, da neće ići u zatvor ako prizna da ju je drogirao i napastovao dok je bila u nesvijesti i plati. Kazali su da je zapravo pušten zbog problema u proceduri koji nema veze s činjenicom da je Cosby počinio zločin. Drugi slučajevi protiv Cosbyja dogodili su se puno ranije i za njih jednostavno nije bilo dovoljno dokaza osim mučnih sjećanja njegovih žrtava. Nakon što je Cosby izašao iz zatvora, na noge su se digli brojni poznati, među kojima i glumac Mickey Rourke koji je podijelio traumatično sjećanje jedne svoje bivše djevojke koju je Bill navodno zlostavljao prije 20 godina. Mnogi ne vjeruju da je glumac pušten iz zatvora zbog čiste količine optužbi koje su se nanizale u mjesecima dok su članovi #MeToo pokreta bili najglasniji i dok je pokret još imao zamah.

Nakon uhićenja Billa Cosbyja, Harveya Weinsteina i optužbi protiv mnogih drugih moćnih i bogatih muškaraca u Hollywoodu koji su svoje pozicije iskorištavali da bi napadali žene, ali i maloljetnike. Mnogi traume od tih događaja nose još i danas, a neki od njih pokušavaju skrenuti pažnju i na to da još uvijek postoje takve situacije u svijetu filma i glazbe, ali i u drugim sferama života koje nisu toliko pod povećalom javnosti. Polako se po sudovima i odvjetničkim uredima provlače i slučajevi u kojem nisu toliko velike brojke kao što su bile kod Cosbyja ili Weinsteina, James Franco se prije nekoliko dana nagodio oko optužbe za nedolično ponašanje i platio nešto više od dva milijuna dolara. Optužile su ga dvije ženske osobe Sarah Tither-Kaplan i Toni Gaal koje su tvrdile da je promijenio ponašanje prema studenticama koje je podučavao glumi, te im nudio poslove u zamjenu za seksualne usluge. Na sudu je prije mjesec dana bio i glumac Danny Masterson, inače član Scijentološke crkve, zbog optužbi za silovanje. Kako je ta religijska grupa poznata po zastrašivanju i uhođenju svojih članova, njegove žrtve, od kojih su neke isto bile scijentologinje bile su u strahu govoriti o onome što su doživjele i nisu odmah išle prijaviti sve policiji, no čini se da je potreba za pravdom bila jača od direktnih prijetnji njihovim obiteljima. Policiji se predao i glazbenik Marilyn Manson - doduše zbog napada na snimatelja, ali čeka ga i suočavanje s optužbama za maltretiranje i zlostavljanje bivših djevojaka, ali i zaposlenica.

Osnivačica pokreta # MeToo Tarana Burke i najglasnije članice pokreta #MeToo - Rose McGowan, Asia Argento, Ashley Judd i Alyssa Milano više se oglašavaju previše oko pokreta, no kažu kako definitivno ništa nije gotovo i da je su sva dosadašnja uhićenja samo simbolična.

