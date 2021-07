Trener Edo o drami na ljetovanju: 'Da nije bilo tog čovjeka moglo je završiti kobno'

Edin Mehmedović (40), trener iz RTL-ova showa 'Život na vagi', vratio se s obiteljskog odmora koji je proveo putujući kamperom po obali. Što je sve doživio proteklih dana pratiteljima je otkrio na svom Instagramu u podužoj objavi.

"PUTOVANJE! Kažu da obogaćuje našu dušu i širi vidike. Otkad znam za sebe volim da mi guzica vidi puta… sa svakog nosim nešto posebno. Ovo ću pamtiti zauvijek zbog… ljudi!", započeo je Edo svoju objavu pa s pratiteljima podijelio par crtica s putovanja.

"Kao prvo, odlazak u zeleni vir nije moguć kamperom i to sam skoro saznao na teži način. Da nije bilo dobrog čovjeka iz HAK-a koji mi je onako ljubazno rekao da se okrenem dok još mogu, silazak bi kobno završio. U kafiću u Skradu draga konobarica je nazvala susjeda koji je sjeo u svoj auto i prebacio nas skroz dolje. Djeca su bila oduševljena, meni srce na mjestu. Da mu se zahvalim ponudio sam bilo koji način (mršav čovjek pa ne treba moje usluge), zamolio me da ne inzistiram i još donio tucet domaćih jaja

Drugo, čekajući autobus u Malom Lošinju (ne pitajte zašto) upoznajem stariju gospođu iz Zagreba koja čeka svoju unuku. Zove unuka nakon par min da je autobus stao nekoliko kilometara prije stanice i ne mrda draga gospođa veli, sjednite u auto povesti ću vas ja do busa. Spasila me na +36 stupnjeva.

Foto: Instagram

Uglavnom, ljudi… bilo je tu još nevjerojatnih situacija, poput gledanja tekme sa Škotima kod nekih ljudi doma. Da zaključim, putovanja su čarobna, jer ih upravo ti kontakti čine takvima", zaključio je Edo i upitao pratitelje koga su oni zanimljivog upoznali na putovanju.

U komentarima mu se odmah javio i kandidat prošle sezone Ante Miletić koji je svojim komentarom oduševio mnoge.

"Evo ja npr. prije godinu i koji dan krenem na putovanje sa ženom, sinom i ocem malo kroz Slavoniju i zalutamo negdje pored Požege u neko selo (nema ga ni na vojnoj karti) kad tamo iščupalo me iz auta, uzelo mobitel i svu ostalu komunikaciju (zatvor mila majka) stavilo me sa još 15 nepoznatih ljudi dovelo dvoje mučitelja, u 96 dana ubilo volju u meni za prežderavanjem, vratilo volju za životom, zbližio sam se s tih 15 ljudi jbga dijelili istu sudbinu bili potpora jedno drugom. To dvoje mučitelja s nama plakali,pivali, tugovali... Postali nam ko dio obitelji, neš virovat najluđe i najduže putovanju u mom životu", napisao je Ante koji se, naravno, osvrnuo na svoje sudjelovanje u showu 'Život na vagi' u koji je ušao sa 200,7 kilograma, a izašao 83 kilograma lakši.

