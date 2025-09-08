Bila je jedna od najljepših glumica Hollywooda, lice je uništila operacijama i život joj je zadao niz udaraca

Kim Novak, slavna holivudska glumica, najpoznatija je po ulozi u Hitchcockovom klasiku Vrtoglavica. Publika ju je od milja zvala „Hitchcockova plavuša“. Tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća glumila je u filmovima koji tada nisu bili osobito cijenjeni, ali su kasnije stekli kultni status. Posljednja uloga bila joj je u filmu Liebestraum (1991.) redatelja Mikea Figgisa, nakon čega se povukla iz glume. Slavna glumica kojoj su sada 92. godine stigla je na filmski festival u Veneciju gdje će 1. rujna primiti Zlatnog lava za životno djelo i premijerno prikazati dokumentarni film 'Kim Novak's Vertigo' o svom životu.

Već ranije je Kim u svojoj knjizi otkrila niz nepoznatih detalja iz života, među kojima i traumatično iskustvo iz djetinjstva kada je bila žrtva seksualnog nasilja. „Bila sam silovana kao dijete“, priznala je, podsjetivši kako je i ranije govorila o toj temi, primjerice kada je korištenje glazbe iz Vrtoglavice u filmu The Artist (2011.), nagrađenom s pet Oscara, nazvala „silovanjem“. Rođena 1933. u Chicagu u obitelji češkog podrijetla, odrasla je u strogom i konzervativnom okruženju. Nije smjela nositi šminku niti puštati kosu jer su roditelji smatrali da bi tako mogla privući „krive ljude“. Kao djevojčica bila je izrazito sramežljiva, skrivala se iza zavjesa kad bi dolazili gosti, a s vršnjacima iz susjedstva nije se slagala. „Često su me gurali na pod i tjerali da jedem pite od blata“, prisjetila se, dodajući da je to bilo njihovo djetinje iskaljivanje boli jer je njezin djed nosio ime Adolf.

Još kao tinejdžerica napustila je Chicago i započela karijeru modela, no ubrzo se okušala u Hollywoodu. Prvu malu ulogu dobila je 1954. u filmu The French Line s Jane Russell, a tada ju je zapazio Harry Cohn, predsjednik Columbia Picturesa, koji je od nje želio stvoriti novu zvijezdu. Pod njegovim nadzorom, Novak je potpisala ugovor i počela pohađati satove glume. Vrlo brzo dobila je značajnije uloge, među kojima i one uz Franka Sinatru (Čovjek sa zlatnom rukom) te Williama Holdena (Piknik). U svojim je filmovima često nastojala prikazati likove dublje od same uloge seks-simbola, što je bio izazov koji ju je pratio kroz čitavu karijeru. U razgovorima povodom izlaska knjige otkrila je i da se od djetinjstva bori s psihičkom bolešću. „Mentalnu bolest naslijedila sam od oca, a silovanje je dodatno pojačalo moju patnju“, rekla je. Dijagnozu bipolarnog poremećaja dobila je tek krajem 70-ih, što joj je pomoglo razumjeti vlastite promjene raspoloženja i unutarnju podvojenost.

Unatoč problemima, Novak je bila velika zvijezda 50-ih, no nakon smrti Harryja Cohna njezina karijera počela je stagnirati. Pojavljivala se u televizijskim serijama tijekom 80-ih, a nakon sukoba s redateljem Figgisom na snimanju Liebestrauma odlučila je napustiti glumu. Kasnije je priznala da joj ne nedostaje samo gluma, već i osjećaj da nije iskoristila sve svoje mogućnosti. Sredinom 90-ih doživjela je još jedan udarac – požar je uništio njezinu kuću i rukopis autobiografije na kojoj je godinama radila. „Shvatila sam da je ta knjiga bila namijenjena meni, za katarzu. Novu više neću pisati“, izjavila je. Osim zdravstvenih i financijskih problema, kritičari su joj često zamjerali estetske operacije koje su narušile njezin prirodni izgled. Novak je priznala da je bila vođena nesigurnošću: „Otišla sam liječniku koji mi je ubrizgao salo u lice, iako to nisam trebala. Zbog toga izgledam drukčije.“

Unatoč svemu, Novak se s mnogo iskrenosti osvrće na vlastiti život i karijeru: „Bila sam preranjiva za Hollywood. Previše sam stvari uzimala k srcu. Ljepota je prolazna, a kada shvatite da vas ljudi više ne gledaju na isti način, teško je. Imala sam osjećaj da se raspadam.“