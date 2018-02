Cure ljubomorne – svi dečki 'padaju' na novu stanarku!

Nova stanarka Big Brothera, crnokosa Ana Kovačec privukla je veliku pažnju zahvaljujući svom atraktivnom izgledu.

Zagrebačka hostesa izazvala je oduševljenje muških stanara Big Brothera, ali i gledatelja pred malim ekranima kojima se također svidio njezin izgled. Dok su je stanari hvalili, stanarke su komentirale njen izgled. Tako je Anezi rekla kako je Ana "njen antipod".

„Kud ona okom, tu ti skokom!“, dobacio je Nikola Antoniju, jer kako smatra, ne odvaja se od nje.

Dok muški dio stanara upoznaje crnokosu Anchy, tajna obitelj zbog neslaganja 'puca po šavovima'.

'Od ponedjeljka ja prestajem sa zadatkom, a to zahvalite starijem sinu, jer to više trpjeti neću!' , krenuo je s vikom 'mlađi sin' Nikola kada je zajedno sa svojom 'obitelji' sjeo za stol u tajnoj kući, aludirajući na njihov tajni zadatak u kojem moraju ostale stanare uvjeriti da su prava obitelj.

'Do toga ne bi došlo da se moj stariji brat, uskoro bivši stariji brat, nije ovako bezobrazno, bahato i sebično ponašao. Svi znamo kakav je Matija!', nastavio je Nikola na što je Matija poludio i rekao mu da zašto jednostavno nema hrabrosti reći u lice što misli o njemu. 'Ajde, reci mi, o kakvim ljudima kao ja ti govoriš? Kakvi su to ljudi?!', upitao ga je Matija. 'Takvi kao ti?', rekao je Nikola. 'Kakvi ?! Vikao je Matija te dodao da je kukavica što ne može izgovoriti što misli o njemu. 'Jedan veliki reper, top of the flop i jedan veliki kukavica!', rekao mu je Matija. 'Feminiziran si!', izgovorio je Nikola. 'Dušo, ja ima stan, plaćene račune, što ti imaš?', upitao ga je ljutito Matija. Na to se uključila i Dubravka koja je pak vikala da ušute dok ona priča.

