FOTO Naša operna diva pokazala svoju zgodnu sestru, a obožavatelji ne znaju koja je atraktivnija!

Operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić, poznata po svom vedrom duhu, toplini i energiji koju rado dijeli s publikom, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama. Ondje često objavljuje trenutke iz svakodnevice, od profesionalnih uspjeha i nastupa do intimnih obiteljskih trenutaka koji joj mnogo znače. Upravo takvi sadržaji redovito izazivaju simpatije njezinih pratitelja, koji cijene njezinu iskrenost i neposrednost. Ovoga puta Sandra je sa svojim pratiteljima podijelila posebno emotivan trenutak. Na Instagramu je objavila fotografije sa svojom sestrom Sanjom, koju rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti. Uz zajedničke fotografije napisala je kratku, ali dirljivu poruku: “Najbolji poklon koji su mi roditelji ikad dali je sestra.” Objava je u kratkom roku privukla veliku pažnju pratitelja. Mnogi su u komentarima istaknuli koliko su sestre slične, primijetivši njihovu fizičku sličnost, ali i toplinu koju fotografije prenose. “Koja je od vas dvije Sandra?”, našalio se jedan pratitelj, dok su drugi pisali kako obje zrače pozitivnom energijom i šarmom. Iako je Sandra javnosti poznata ponajprije po svojoj uspješnoj umjetničkoj karijeri, njezina sestra Sanja svoj je profesionalni put gradila u posve drugačijem području. Karijeru je razvijala u medijima, gdje je radila kao novinarka, urednica i voditeljica u informativnom programu BHT-a. Tijekom godina okušala se i u diplomatskom te političkom okruženju, gdje je stekla značajno iskustvo u komunikacijama i javnim poslovima.

Između ostalog, bila je savjetnica za medije Harisa Silajdžića, jednog od najpoznatijih bosanskohercegovačkih političara, a radila je i kao glasnogovornica sarajevske zračne luke. Takva karijera donijela joj je bogato profesionalno iskustvo u javnom i međunarodnom okruženju. U posljednje vrijeme njezin se život preselio u Njemačku. Naime, njezin suprug Damir Arnaut, istaknuti bosanskohercegovački političar i diplomat, prošlog je ljeta imenovan veleposlanikom Bosne i Hercegovine u Njemačkoj. Zbog te su se nove diplomatske dužnosti preselili u Berlin, gdje danas žive sa svoje dvoje djece, sinom Bornom i kćeri Larom. Unatoč tome što danas žive u različitim gradovima i državama, sestre su ostale iznimno bliske. Sandra živi i radi u Zagrebu, dok Sanja s obitelji gradi život u Berlinu, no udaljenost, čini se, nije oslabila njihovu povezanost. Naprotiv, svaka prilika za susret u rodnom gradu ili zajedničko obiteljsko okupljanje za njih ima posebnu vrijednost.

Fotografija koju je Sandra podijelila upravo je podsjetnik na tu snažnu sestrinsku povezanost, onu koja ostaje jednako čvrsta bez obzira na kilometre koji ih dijele.