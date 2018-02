Renata napustila Big Brother kuću, a otkrila je i zanimljivu tajnu

Nakon burnog drugog tjedna u Big Brotheru, koji je obilježila vladavina predsjednice Ane te Nikolin ulazak u glavni dio kuće, danas je došlo vrijeme da se netko od kandidata zauvijek napusti BB kuću, prvi put odlukom gledatelja ispred malih ekrana - a izbačena je Renata.

Voditeljica RTL-ove emisije Antonija Blaće pozdravila je goste u studiju i publiku pred malim ekranima te najavila spektakularnu emisiju punu iznenađenja, od kojih je jedno da tajna obitelj ulazi u kuću.

Večeras je otkriven i niz zanimljivih tajni stanarki, koje su pokušavali otkriti stanari.

U nastavku pratite tijek događaja:

22.00 - Nominirani su: Bojan, Tomislav, Anezi, Ana, Bojana i Lucija. Četiri žene nominirane su jer su muškarci pogodili njihove tajne.

21.55 - U kuću je ušla tajna obitelj - Dubravka, Marijan i Matija.

21.40 - Renata je nakon izlaska iz kuće u razgovoru s Antonijom Blaće otkrila da je Anezi bila osoba s kojom je najmanje htjela provoditi vrijeme.

- Ne volim neke duboke analize, razgovore... U nekim situacijama se pokazala kao malo nestabilna osoba - rekla je Renata.

21.20 - Kuću napušta Renata.

21.10 - Renatina je tajna da je dijelila dečka s prijateljicom.

- Imale smo istog dečka u isto vrijeme, a on to nije znao. Nismo znale isprva, mislile smo da smo mu jedine. Kad smo saznale, odlučile smo se poigrati s njim tako da on ni dan danas ne zna - rekla je Renata.

Dubravka Ujević Veron otkrila je da je izazvala lančani sudar jer je šetala u minici.

- Tad sam valjda najbrže u životu hodala u štiklama jer mi je bilo jako neugodno i bila me sramota - rekla je Dubravka.

Bojana je otkrila da je imala "stalkera".

- Volio je viriti kroz prozor, to mu je bila specijalnost, a onda bi se nadovezao na telefon, tu bi uzdisao - rekla je Bojana.

21.05 - Na red je došlo pogađanje tajni. Muškarci pogađaju tajne žena, imaju tri života, a za svaku promašenu tajnu gube jedan život. Antonio je pogodio da je Ana ta koja ima anđela čuvara.

- Imam ga već pet godina, to jest znam za njega već pet godina, i stvarno mi je pomogao. Često s njim pričam i često me savjetuje - rekla je Ana, inače bivša članica Mladeži HDZ-a.

Juraj je tek iz drugog pokušaja otkrio tajnu - da je Anezi ta koja piše zahvalnice Bogu.

- Svaku večer pišem zahvalnice Bogu u vezi tog dana - rekla je Anezi, dodajući da je cilj toga da ne uzima stvari zdravo za gotovo te da osjeća poniznost i sreću.

Muškarci su pogodili i da je Lucija ukrala i slupala tuđi auto.

20.50 - Renata je svoja dva boda odlučila dati Anezi, dok je jedan bod dodijelila Bojani Lončarević. Tomislav je svoja dva boda dao Bojani jer se s njom najmanje slaže u kući, a jedan bod je odlučio dati Luki.

Zebo je odlučio nominirati Anezi i dao joj dva boda, dok je Mrđenoviću dao jedan bod.

Dubravka je odlučila dodijeliti Luciji zbog "nenormalnog ponašanja, vrištanja, bespotrebnog vrijeđanja i arogantnog ponašanja", a jedan bod je odlučila dati Renati jer je, kako kaže, "malo iritantna osoba". Njezin BB suprug Marijan Lisak je odlučio nominirati Renatu i dao joj dva boda, dok je jedan bod odlučio dati Orkyju jer je kako kaže, dosadna osoba. Njihov BB sin Matija je odlučio nominirati Luciju i tako joj dati dva boda, a jedan bod je odlučio dati Renati jer kako kaže, stalno mijenja mišljenje.

20.40 - Juraj je dobio čak jedan dodatni bod. Nominirao je Bojanu, Bojana i Anezi.

- Bojana ničim ne doprinosi zajednici, s obzirom na godine očekivao sam veću mudrost od nje - rekao je Juraj. Za Bojana je rekao da doprinosi napetosti, iako je odličan dečko.

- Djetinjasto ponašanje, na rubu živčanog sloma - rekao je za Anezi.

Lucija je dva boda dala Bojanu, a jedan Luki Roku. Luka Rok dao je dva boda Bojani, a kao glavni razlog naveo je trenutak kad je pokrenula priču da se nasilnički postavio nad Renatom.

- To me jako uvrijedilo - rekao je Luka Rok, koji je jedan bod opet dao Luciji, iz sličnih razloga kao i prošli tjedan.

Nikola, popularni Nixara, nominirao je Luciju, za koju je rekao da je pomalo sebična i licemjerna osoba. Jedan bod dao je Luki Roku jer, kaže, ne podnosi kad osobe bez ikakvog razloga povisuju ton.

Antonio Orač, poznat i kao Orky, dao je dva boda Bojanu, a jedan Luciji.

20.20 - Antonio je odlučio nominirati Luciju i tako joj je dodijelio dva boda te jedan bod Luki jer ga, kako kaže, ne razumije i pretjeruje u ljubavnim romansama.

S druge strane, Bojana je nominirala Juraja i dodijelila mu dva boda, a Luki je dodijelila jedan bod.

Bojan je rekao da je ga je Lucija razočarala svojim ponašanjem. Njoj je dao jedan bod, a dva Bojani zato što je ona rekla da bi htjela otići.

20.15 - Ne mogu se nominirati Tomislav i Ana jer su već nominirani, ali ni Nikola i Antonijo.

Anezi jedina od stanara mora javno nominirati osobu za izlazak. Dala je dva boda Bojanu, jedan bod Luciji.

- Razlog je sukob Ane i Antonija, fizičko nasilje, koje su oni otvoreno podržali. Smatram da čovjek treba koristiti intelekt i humanost, a ne reagirati animalno - rekla je Anezi.

Ana je dala dva boda Anezi.

- Postala mi je draga ženskica, ali pogodilo me to razmišljanje i filozofiranje oko muško-ženskih odnosa - rekla je Ana.

20.05 - Najugroženija što se tiče izlaska iz kuće je Renata sa 7,3 posto, otkrila je na početku Antonija Blaće. Također je otkriveno da večeras u kuću ulazi tajna obitelj.

Big Brother također je dao svojim obožavateljima moć odluke o tome tko će biti 'sluga' u novom tjednom zadatku. Naime, u novom tjednom zadatku netko od stanara će biti sluga. O kakvom zadatku se radi tek će se saznati. Anketa je otvorena do večeras (nedjelja) u 23 sata.