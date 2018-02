U kuću ušla nova stanarka, a Bojana ispala!

U Big Brother kuću ušla je nova stanarka. Večerašnji dnevni pregled prekinula je Antonija Blaće, koja je objavila da će večeras netko napustiti kuću, no prije toga je predstavila novu stanarku. To je Ana Kovačec, koju su mediji prije početka showa i spominjali kao jednu od mogućih stanarki. S RTL-a su tada demantirali da će Ana sudjelovati u BIg Brotheru, no izgleda da su se predomislili nakon 3 tjedna.

Ana je za 24sata prije početka showa rekla kako se posebno pripremila za ulazak u kuću. Nedavno je tako u Srbiji bila na korekciji nosa, kao i stavljanju umetaka u kosu, av eć prije je povećala usne i grudi.

- Ondje je jeftinije i kvalitetnije u usporedbi s nama. Vidjela sam nekoliko noseva koje su radili kod nas i odlučila se operirati u Beogradu. Zašto se operiram? Volim lijepo izgledati i držati do sebe iako je to sad postao neki trend - rekla je tada Ana.

Prije ulaska u kuću Ana je Antoniji Blaće kazala kako je pratila dosadašnje emisije, te kako joj se najviše sviđa njena imenjakinja Ana Marković, dok joj se najmanje sviđa Tomislav, koji se "ne skida iz pidžame".

Nakon pauze za RTL Direkt Antonija je objavila kako je najmanje glasova dobila Bojana Lončarević. Ona je večeras i napustila BB kuću.