Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SURVIVOR

Član zelenog tima na plemenskom vijeću: 'Mama me odgojila da budem džentlmen, ali večeras to neću biti'

Foto: Nova TV
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
12.03.2026.
u 00:25

Na plemenskom vijeću glasovi su bili raspršeni među više imena te su se na papiru našli Dunja, Čedomir, Lana, Nemanja i Ana, no najviše ih je ipak dobila Maja

Posljednja igra u Survivoru koja je zahtijevala preciznu suradnju i jasnu komunikaciju parova, završila je pobjedom žutog tima rezultatom 7:5, čime su njegovi članovi osvojili plemenski totem koji im je na vijeću jamčio sigurnost. Poraz je značio da zeleni moraju birati koje će svoje članove poslati u eliminacijsku borbu.

Na plemenskom vijeću glasovi su bili raspršeni među više imena te su se na papiru našli Dunja, Čedomir, Lana, Nemanja i Ana, no najviše ih je ipak dobila Maja. Stefan, koji je imao osobni imunitet, prije glasanja dao je naslutiti svoju strategiju. Odlučio je najprije vidjeti koga će tim nominirati, a tek potom odabrati protivnika. Njegova odluka iznenadila je mnoge kada je odabrao Dunju. „Mama me odgojila da budem džentlmen, ali večeras to neću biti“, objasnio je Stefan svoj potez.

FOTO Evo tko je dobio osobni imunitet u 'Survivoru'!
1/9

Dunja nije skrivala iznenađenje zbog tog izbora. „U šoku sam. Očekivala sam da će izgovoriti žensko ime, ali nisam očekivala da ću to biti ja. Nisam se pokazala posebna na poligonima, ali mislim da sam u kampu sasvim solidna, kao i ostale djevojke“, rekla je. Prije samog glasanja, Miloš je pokušao smiriti napetosti i objasniti način na koji funkcionira njihov tim. „Zeleni tim igra timski i dogovaramo se“, poručio je. Sudbina nominiranih još nije konačna. Ako na sljedećem poligonu ponovno izgube zeleni, u eliminacijsku borbu poslat će još jednog svog člana. U slučaju poraza žutih, Dunji i Maji pridružit će se još dvoje kandidata, pa napetost u oba tabora tako ostaje visoka.

Ključne riječi
Nova TV Survivor showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

BROJI SITNO

Gabi iz 'Života na vagi' je u najtežoj fazi imala 225 kg, a skinula je 137 kg: Uskoro će u naručju držati svoju prvu bebu

Poslije višegodišnje posvećenosti zdravijem načinu života i fascinantne tjelesne promjene, Gabrijela je objavila radosnu vijest o skorom majčinstvu, što predstavlja vrhunac njezina dugotrajnog i motivirajućeg putovanja. Informaciju o trudnoći potvrdila je potkraj 2025. godine, dok je bila u petom mjesecu, otkrivši pritom da očekuje djevojčicu kojoj će dati ime Ella

VEČERA ZA 5

Opet niske ocjene! Olga osvojila samo 55 bodova: 'U kuhinji izgleda neiskusno, bojala se kako će to ispasti'

Ukrajinka Olga otvorila je drugi dan ovotjedne 'Večere za 5'. Ekipi je predstavila svoj atraktivni jelovnik - predjelo naziva 'Venecijanski festival', glavno jelo koje je nazvala 'Aljaška avantura' te desert 'Francuski poljubac', a za večeru je osvojila 55 bodova! Vladimir je ponovno udijelio svega četiri boda za jela te šesticu za atmosferu! Od Lučana i Gordane dobila je osmice za jelo, a Sebastian joj je udijelio dvije sedmice

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!